Барселона — Реал: ставка за 4.15 и прогноз на матч Ла Лиги

Барселона
Реал Мадрид
«Барселона»
Турнирное положение: «блаугранас» является главным претендентом на чемпионский титул в текущем сезоне.
«Сине-гранатовые» имеют на своем счету 79 очков и занимают первое место в турнирной таблице.
Барселона — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
Команда из Барселоны смогла забить целый 91 мяч, а в свои ворота пропустила всего 33.
Последние матчи: среди недели каталонцы прекратили борьбу за Лигу чемпионов, уступив «Интеру» (3:3, 3:4).
В чемпионате же каталонский коллектив смог победить «Вальядолид» (2:1), «Мальорку» (1:0) и «Сельту» (4:3).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Также команда из столицы Каталонии победила в Кубке Испании, выиграв у «Реала» (3:2).
Не сыграют: травмированы Алехандро Бальде, Марк Берналь, Марк Касадо, Жюль Кунде и Пабло Торре.
Состояние команды: подопечным Ханса-Дитера Флика уже не удастся сделать требл, но они сделают все, чтобы добыть дубль. Для этого «Барселоне» нужно не проиграть в этом матче и тогда с большой долей вероятности «Барса» станет чемпионом.
«Реал»
Турнирное положение: мадридский коллектив может спасти сезон только если выиграет Примеру.
По итогам 34 матчей в активе «сливочных» 75 зачетных баллов и второе место в турнирной таблице.
В этом сезоне команда из столицы Испании смогла забить всего 69 мячей, а пропустила 33.
Последние матчи: в прошлых турах мадридцы победили «Сельту» (3:2), «Хетафе» (1:0) и «Атлетик» (1:0).
Также столичный коллектив проиграл «Барселоне» (2:3) в финале Кубка Испании.
До этого же «королевский клуб» вылетел с Лиги чемпионов, дважды уступив «Арсеналу» (0:3, 1:2).
Не сыграют: травмированы в стане команды из Мадриды Давид Алаба, Дани Карвахаль, Эдуарду Камавинга, Эдер Милитао, Ферлан Менди и Родриго. Также дисквалифицирован Антонио Рюдигер.
Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти попали в очень сложное положение. «Реал» проиграл в финале Кубке, вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов и рискует остаться без чемпионства.
«Реал» устроит в этой игре только победа, которая ничего команде не гарантирует. Мадридцам нужно побеждать во всех матчах и надеяться, что «Барселона» еще где-то оступится.
Статистика для ставок
- «Барселона» проиграла только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах
- «Реал» проиграл 4 из последних 8 матчей
- в последней очной игре «Барселона» обыграла «Реал» в овертайме со счетом 3:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 4.15, а победа «Реала» — в 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 3.20.
- 3.35ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Динамо Мх — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.00Монако — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: команды выступают примерно равно, поэтому вполне могут завершить встречу вничью.
Ставка: ничья за 4.15.
Прогноз: ждем результативный футбол и поставим на то, что обе команды смогут забить минимум по два мяча.
Ставка: обе забьют больше 1,5 за 3.10.