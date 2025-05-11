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    «Барселона» и «Реал» выдадут результативный матч

    Барселона — Реал: ставка за 4.15 и прогноз на матч Ла Лиги

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    «Барселона» — «Реал»
    11 мая в 35-м туре чемпионате Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Реал». Начало встречи — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Реал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Мая 2025 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 17:15 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
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    «Барселона»

    Турнирное положение: «блаугранас» является главным претендентом на чемпионский титул в текущем сезоне.

    «Сине-гранатовые» имеют на своем счету 79 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

    Барселона — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Команда из Барселоны смогла забить целый 91 мяч, а в свои ворота пропустила всего 33.

    Последние матчи: среди недели каталонцы прекратили борьбу за Лигу чемпионов, уступив «Интеру» (3:3, 3:4).

    В чемпионате же каталонский коллектив смог победить «Вальядолид» (2:1), «Мальорку» (1:0) и «Сельту» (4:3).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Также команда из столицы Каталонии победила в Кубке Испании, выиграв у «Реала» (3:2).

    Не сыграют: травмированы Алехандро Бальде, Марк Берналь, Марк Касадо, Жюль Кунде и Пабло Торре.

    Состояние команды: подопечным Ханса-Дитера Флика уже не удастся сделать требл, но они сделают все, чтобы добыть дубль. Для этого «Барселоне» нужно не проиграть в этом матче и тогда с большой долей вероятности «Барса» станет чемпионом.

    «Реал»

    Турнирное положение: мадридский коллектив может спасти сезон только если выиграет Примеру.

    По итогам 34 матчей в активе «сливочных» 75 зачетных баллов и второе место в турнирной таблице.

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    • В этом сезоне команда из столицы Испании смогла забить всего 69 мячей, а пропустила 33.

    Последние матчи: в прошлых турах мадридцы победили «Сельту» (3:2), «Хетафе» (1:0) и «Атлетик» (1:0).

    Также столичный коллектив проиграл «Барселоне» (2:3) в финале Кубка Испании.

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    • До этого же «королевский клуб» вылетел с Лиги чемпионов, дважды уступив «Арсеналу» (0:3, 1:2).

    Не сыграют: травмированы в стане команды из Мадриды Давид Алаба, Дани Карвахаль, Эдуарду Камавинга, Эдер Милитао, Ферлан Менди и Родриго. Также дисквалифицирован Антонио Рюдигер.

    Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти попали в очень сложное положение. «Реал» проиграл в финале Кубке, вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов и рискует остаться без чемпионства.

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    «Реал» устроит в этой игре только победа, которая ничего команде не гарантирует. Мадридцам нужно побеждать во всех матчах и надеяться, что «Барселона» еще где-то оступится.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» проиграла только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

    • «Реал» проиграл 4 из последних 8 матчей

    • в последней очной игре «Барселона» обыграла «Реал» в овертайме со счетом 3:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 4.15, а победа «Реала» — в 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 3.20.

    Прогноз: команды выступают примерно равно, поэтому вполне могут завершить встречу вничью.

    Ставка: ничья за 4.15.

    Прогноз: ждем результативный футбол и поставим на то, что обе команды смогут забить минимум по два мяча.

    Ставка: обе забьют больше 1,5 за 3.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Барселона — Реал?

    Матч Барселона — Реал состоится 11 мая 2025 года в 17:15 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Барселона — Реал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Барселона — Реал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 4.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Барселона — Реал?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Барселона — Реал?

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 4.15, а победа «Реала» — в 3.40.

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    Барселона — Реал: прогноз и ставка за 4.15, статистика, коэффициенты матча 11.05.202517:15. «Барселона» и «Реал» выдадут результативный матч
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