ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Севилья»Лузеры в лиге, но герои в Европе: шокирующие истории триумфа
    Все новости спорта

    Аморим: Полностью согласен с критикой, но я сделал выбор в пользу финала Лиги Европы

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о критике легенд клуба о выступлении команды в текущем сезоне.

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    «Мы стараемся изо всех сил, но я согласен: мы можем играть лучше. Мне нечего сказать по поводу критики, потому что мы ее заслужили. Если мы не можем принимать ее в ходе такого сезоне, значит, мы выбрали не ту профессию.

    Я полностью это признаю и согласен со всеми критиками. Но в данный момент все предельно ясно: мы должны быть умными и идти на риск.

    Нужно принять критику от всех, потому что стандарты Роя Кина и остальных — очень высокие. Но я должен принимать решение, исходя из того, что лучше для клуба, а не для меня лично. И я сделал выбор.

    Сейчас моя задача — поберечь игроков, потому что победа в финале для нас крайне важна», — цитирует Аморима Daily Mail.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, но вышел в финал Лиги Европы.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Реал» выдадут результативный матч
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 4.15
    •
  • «Спартак» отберет очки у «Динамо»?!
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • В первом тайме будет равная игра?
  • «Ньюкасл» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 11 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  4.15
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Латвия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Факел — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры