Аморим: Полностью согласен с критикой, но я сделал выбор в пользу финала Лиги Европы

Главный тренервысказался о критике легенд клуба о выступлении команды в текущем сезоне.

«Мы стараемся изо всех сил, но я согласен: мы можем играть лучше. Мне нечего сказать по поводу критики, потому что мы ее заслужили. Если мы не можем принимать ее в ходе такого сезоне, значит, мы выбрали не ту профессию.

Я полностью это признаю и согласен со всеми критиками. Но в данный момент все предельно ясно: мы должны быть умными и идти на риск.

Нужно принять критику от всех, потому что стандарты Роя Кина и остальных — очень высокие. Но я должен принимать решение, исходя из того, что лучше для клуба, а не для меня лично. И я сделал выбор.

Сейчас моя задача — поберечь игроков, потому что победа в финале для нас крайне важна», — цитирует Аморима Daily Mail.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, но вышел в финал Лиги Европы.