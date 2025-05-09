«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с 39-летним Томом Хитоном

начал переговоры с 39-летним вратарёмо продлении контракта ещё на один сезон.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, действующее соглашение вратаря истекает летом, однако тренерский штаб настаивает на его продлении, отмечая важную роль Хитона в работе с молодыми игроками и его влияние в раздевалке.

Том Хитон является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и впервые попал в систему клуба в период с 2004 по 2010 год, однако за основную команду тогда не сыграл ни одного матча, находясь в аренде в других клубах.

В 2021 году он вернулся на «Олд Траффорд» в возрасте 35 лет и с тех пор провёл за «красных дьяволов» три официальных матча — два из них в Кубке лиги в сезоне 2022/23.