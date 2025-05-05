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    Андрей Лунев«Крылья Советов» — «Динамо». Онлайн, прямая трансляция
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    Семин считает, что «Краснодар» сможет выиграть РПЛ

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями по поводу чемпиионской гонки в РПЛ.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «"Краснодар" — фаворит в борьбе за чемпионство. Они в турнирной таблице на первом месте, практически весь сезон в лидерах. Это говорит о том, что "Краснодар" и Мусаев работают очень качественно и хладнокровно. У них есть игроки хорошего уровня.

    Мусаев не меняет так часто состав, как другие тренеры. Поэтому у него есть шансы победить. Чемпионом становятся не те команды, которые имеют в обойме 30 игроков, а те — у кого 20-21 футболист. В этом плане Мусаев — исключение. У него есть большая стабильность. "Краснодар" может помешать себе только сам, если начнет делать ошибки, свойственные тем командам, которые не очень психологически сильны. Но мне кажется, что "Краснодар" в состоянии дойти этот путь», — цитирует Семина «Чемпионат».

    «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева имеют на своем счету 61 очко после 27 встреч. Занимающий вторую строчку «Зенит» (57) отстает от «быков» на 4 очка.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» в следующем туре РПЛ сыграет в гостях против ЦСКА 10 мая.

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