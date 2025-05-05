Радимов: Позвонил Семаку около часа ночи и спросил: «Почему ты не заменил Соболева?»

Экс-футболистрассказал о ночном звонке главному тренеру «сине-бело-голубых»после победы команды над(2:1).

«Был уверен, что Соболева заменят в перерыве после всех моментов. Я вам больше скажу: некоторые помощники Семака были уверены, что Соболева заменят.

Я позвонил Семаку около часа ночи, меня мучил вопрос, спросил: "Сереж, почему ты не заменил Соболева? Просто по‑человечески интересно".

Он мне говорит: "Александр не играл в Кубке России с ЦСКА. Видел, что он сильно переживал. Я к нему подошел и сказал готовиться к следующей игре. Он эти дни тренировался. Его били на тренировках, он никому не ответил, он пер как танк. Он был заряжен. И я его не заменил по одной простой причине: видел, что у него эти моменты есть. Какое‑то чувство подсказало".

Вот мне никакое чувство не подсказало. Есть шестое чувство, которое помогает тренеру», — сказал Радимов «Матч ТВ».

Напомним, что Александр Соболев оформил дубль в матче против «Пари НН», забив свои голы на 54-й и 83-й минутах встречи.