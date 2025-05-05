2-й таймКрылья Советов — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Лунев«Крылья Советов» — «Динамо». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Радимов: Позвонил Семаку около часа ночи и спросил: «Почему ты не заменил Соболева?»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Нижний Новгород
    Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал о ночном звонке главному тренеру «сине-бело-голубых» Сергею Семаку после победы команды над «Пари НН» (2:1).

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Был уверен, что Соболева заменят в перерыве после всех моментов. Я вам больше скажу: некоторые помощники Семака были уверены, что Соболева заменят.

    Я позвонил Семаку около часа ночи, меня мучил вопрос, спросил: "Сереж, почему ты не заменил Соболева? Просто по‑человечески интересно".

    Он мне говорит: "Александр не играл в Кубке России с ЦСКА. Видел, что он сильно переживал. Я к нему подошел и сказал готовиться к следующей игре. Он эти дни тренировался. Его били на тренировках, он никому не ответил, он пер как танк. Он был заряжен. И я его не заменил по одной простой причине: видел, что у него эти моменты есть. Какое‑то чувство подсказало".

  • «Зенит» — «Пари НН» 2:1. Онлайн, прямая трансляция
  • «Зенит» одержал волевую победу над «Пари НН». Соболев оформил дубль
  • Вчера

    • Вот мне никакое чувство не подсказало. Есть шестое чувство, которое помогает тренеру», — сказал Радимов «Матч ТВ».

    Напомним, что Александр Соболев оформил дубль в матче против «Пари НН», забив свои голы на 54-й и 83-й минутах встречи.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать такой же голевой феерии, как в первом матче
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Ноттингем Форест» сделает шаг к зоне Лиги чемпионов
  • «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Милан» выиграть у «Дженоа»?
  • «Дженоа» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.36
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Жирона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  4.23
  • Экспресс дня 6 мая
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры