«Зенит» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция

«Зенит» на своем поле примет «Пари НН» в матче 27-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Стартовые составы

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Вендел, Зделар, Мантуан, Луис Энрике, Глушенков, Соболев, Педро

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Трошечкин, Ермаков, Майга, Боселли, Карапузов, Грулев

«Зенит»

«Зенит» остается главным конкурентом «Краснодара» в борьбе за чемпионский титул. После вчерашней победы «быков» над «Рубином» (1:0) отрыв южан от команды из Санкт-Петербурга вырос до семи очков, однако при победе сегодня подопечные Сергея Семака вновь сократят отставание до четырех баллов — за три тура до финиша сезона.

На данный момент у «Зенита» 54 очка после 26 матчей. Команда Семака одержала 16 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, забив 51 мяч и пропустив всего 17 — это лучший показатель обороны в нынешнем розыгрыше РПЛ.

В прошлом туре «Зенит» оступился в Москве, сыграв вничью с «Динамо» — 1:1. До этого петербуржцы уверенно провели два домашних поединка, обыграв «Краснодар» (4:1) и «Химки» (1:0). А на этой неделе команда сделала весомую заявку на выход в Суперфинал Кубка России, обыграв ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ — 2:0.

«Пари НН»

«Пари НН» продолжает борьбу за выживание в РПЛ и по итогам 26-го тура занимает 13-е место — зону стыковых матчей. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 23 очка, одержав 6 побед, 5 раз сыграв вничью и потерпев 15 поражений. Разница мячей у нижегородцев — 20 забитых и 47 пропущенных.

В прошлом туре «Пари НН» добился крайне важной домашней победы, минимально обыграв «Ахмат» — 1:0. Ключевым героем встречи стал голкипер Никита Медведев, отразивший пенальти на последней минуте и тем самым сохранивший победный счет. Этот успех позволил нижегородцам прервать шестиматчевую серию без побед.

Личные встречи

В матче первого круга «Зенит» разгромил нижегородцев в гостях со счетом 3:0.

Всего в 7-ми очных матах на счету команды из Санкт-Петербурга 6 побед, «Пари НН» выиграл один раз.