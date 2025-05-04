Зенит — Пари НН: ставка за 2.08 и прогноз на матч РПЛ

Зенит
Пари НН
«Зенит»
Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга продолжает погоню за «Краснодаром» и чемпионством.
Сейчас «сине-бело-голубые» имеют в своем активе 54 очка и идут на втором месте в в таблице РПЛ.
Зенит — Пари НН: коэффициенты букмекеров
Питерцы за 26 матчей смогли забить 51 мяч, а пропустили всего 17 (меньше всех в лиге).
Последние матчи: среди недели «зенитчики» смогли победить ЦСКА (2:0) в первой игре финала Пути РПЛ Кубка России.
До этого же питерский коллектив сыграл вничью с «Динамо» (1:1), но выиграл у «Химок» (1:0) и «Краснодара» (4:1) в чемпионате.
Перед этим команда с берегов Невы поделила очки с «Локомотивом» (1:1), но разбила «Рубин» (4:0).
Не сыграют: травмирован Вячеслав Караваев, а дисквалифицирован Вильмар Барриос.
Состояние команды: подопечные Сергея Семака продолжают делать все, чтобы в седьмой раз подряд стать чемпионами страны. Сейчас «Зенит» на четыре балла отстает от «Краснодара», поэтому «Зениту» не только нужно побеждать во всех оставшихся матчах, а и надеяться на две осечки краснодарцев.
«Пари НН»
Турнирное положение: команда из Нижнего Новгорода борется за то, чтобы не попасть в число команд, которые примут участие в стыковых матчах.
Сейчас в активе нижегородцев всего 23 очка и 13-е место в турнирной таблице.
«Сине-голубые» за 26 матчей смогли забить лишь 20 мячей, а в свои ворота пропустили целых 47.
Последние матчи: нижегородский коллектив в прошлом туре смог победить «Ахмат» (1:0) и это была первая победа за длительное время.
До этого подопечные Виктора Гончаренко проиграли «Локомотиву» (0:3) и сыграли вничью с «Динамо» (1:1).
Перед этим же «Пари НН» уступил «Оренбургу» (1:2), «Химкам» (0:2), «Рубину» (0:1) и «Краснодару» (0:3).
Не сыграют: дисквалифицирован Хуан Боселли, а травмирован Александр Эктов.
Состояние команды: «Пари НН» сейчас имеет одинаковое количество очков с «Ахматом» и на один балл отстает от «Химок», поэтому вся борьба еще впереди.
Для того, чтобы остаться в РПЛ без стыковых встреч «Пари НН» точно нужно одержать минимум пару побед и тогда все должно быть хорошо.
Прогноз Михаила Моссаковского
Телеведущий, журналист и блогер Михаил Моссаковский в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от матча «Зенит» — «Пари НН»:
Полный разбор топ-матчей 27-го тура РПЛ от Бориса Игнатьева и Михаила Моссаковского можно посмотреть тут.
Статистика для ставок
- «Зенит» не проигрывает на протяжении 8 матчей во всех турнирах
- «Пари НН» выиграл только 1 из последних 7 матчей
- в последней очной игре «Зенит» разгромил «Пари НН» со счетом 3:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.40, а победа «Пари НН» — в 17.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.17.
- 1.97Краснодар — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.02Вальядолид — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Лечче — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Зенит» намного сильнее соперника, играет дома и ему очень нужна победа, поэтому он ее без особых проблем одержит.
Ставка: победа «Зенита» с форой-2 за 2.08.
Прогноз: «Зенит» вполне может забить много в этом матче, поэтому поставим на то, что тотал будет пробит.
Ставка: тотал больше 3 за 2.10.