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    Сможет ли «Зенит» разгромить «Пари НН»?

    Зенит — Пари НН: ставка за 2.08 и прогноз на матч РПЛ

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    Лусиано Гонду («Зенит)»
    4 мая в 27-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Зенит» и «Пари НН». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Пари НН», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Мая 2025 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:30 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга продолжает погоню за «Краснодаром» и чемпионством.

    Сейчас «сине-бело-голубые» имеют в своем активе 54 очка и идут на втором месте в в таблице РПЛ.

    Зенит — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    Питерцы за 26 матчей смогли забить 51 мяч, а пропустили всего 17 (меньше всех в лиге).

    Последние матчи: среди недели «зенитчики» смогли победить ЦСКА (2:0) в первой игре финала Пути РПЛ Кубка России.

    До этого же питерский коллектив сыграл вничью с «Динамо» (1:1), но выиграл у «Химок» (1:0) и «Краснодара» (4:1) в чемпионате.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим команда с берегов Невы поделила очки с «Локомотивом» (1:1), но разбила «Рубин» (4:0).

    Не сыграют: травмирован Вячеслав Караваев, а дисквалифицирован Вильмар Барриос.

    Состояние команды: подопечные Сергея Семака продолжают делать все, чтобы в седьмой раз подряд стать чемпионами страны. Сейчас «Зенит» на четыре балла отстает от «Краснодара», поэтому «Зениту» не только нужно побеждать во всех оставшихся матчах, а и надеяться на две осечки краснодарцев.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: команда из Нижнего Новгорода борется за то, чтобы не попасть в число команд, которые примут участие в стыковых матчах.

    Сейчас в активе нижегородцев всего 23 очка и 13-е место в турнирной таблице.

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    • «Сине-голубые» за 26 матчей смогли забить лишь 20 мячей, а в свои ворота пропустили целых 47.

    Последние матчи: нижегородский коллектив в прошлом туре смог победить «Ахмат» (1:0) и это была первая победа за длительное время.

    До этого подопечные Виктора Гончаренко проиграли «Локомотиву» (0:3) и сыграли вничью с «Динамо» (1:1).

    Перед этим же «Пари НН» уступил «Оренбургу» (1:2), «Химкам» (0:2), «Рубину» (0:1) и «Краснодару» (0:3).

    Не сыграют: дисквалифицирован Хуан Боселли, а травмирован Александр Эктов.

    Состояние команды: «Пари НН» сейчас имеет одинаковое количество очков с «Ахматом» и на один балл отстает от «Химок», поэтому вся борьба еще впереди.

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    Для того, чтобы остаться в РПЛ без стыковых встреч «Пари НН» точно нужно одержать минимум пару побед и тогда все должно быть хорошо.

    Прогноз Михаила Моссаковского

    Телеведущий, журналист и блогер Михаил Моссаковский в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от матча «Зенит» — «Пари НН»:

  • Легкие три очка для питерцев? С одной стороны это видится бесспорным. С другой, чуть отматывая пленку, вспоминаем матч с «Химками» (1:0), к которому «Зенит» подходил после лучшей в сезоне игры против «Краснодара». А напротив команда, которая не тренировалась, с ворохом игровых и не игровых проблем. И я помню эти прогнозы, кто во что горазд — 5:0, 6:0... Но потом начинается матч и мы видим вообще другую картину. Перед глазами концовка, где все выглядело достаточно зыбко. Сейчас, думаю, будет проще, и свои три очка «Зенит» возьмет более уверенно.
  • Михаил Моссаковский

    • Полный разбор топ-матчей 27-го тура РПЛ от Бориса Игнатьева и Михаила Моссаковского можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» не проигрывает на протяжении 8 матчей во всех турнирах

    • «Пари НН» выиграл только 1 из последних 7 матчей

    • в последней очной игре «Зенит» разгромил «Пари НН» со счетом 3:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.40, а победа «Пари НН» — в 17.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.17.

    Прогноз: «Зенит» намного сильнее соперника, играет дома и ему очень нужна победа, поэтому он ее без особых проблем одержит.

    Ставка: победа «Зенита» с форой-2 за 2.08.

    Прогноз: «Зенит» вполне может забить много в этом матче, поэтому поставим на то, что тотал будет пробит.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зенит — Пари НН?

    Матч Зенит — Пари НН состоится 04 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зенит — Пари НН?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Зенита с форой-2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зенит — Пари НН?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Зенита с форой-2» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит — Пари НН?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зенит — Пари НН?

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.40, а победа «Пари НН» — в 17.00.

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    Зенит — Пари НН: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 04.05.202519:30. Сможет ли «Зенит» разгромить «Пари НН»?
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