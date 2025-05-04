Слот: То, как мы проиграли — это позитивный момент

Главный тренервысказался о матче против(1:3).

«Один мудрый человек однажды сказал, что выигранный матч не принесет ничего хорошего, и я вынужден с ним согласиться. То, как мы проиграли — это, на мой взгляд, позитивный момент Это было поражение от "Челси", команды с отличным составом. Возможно, нам не хватило самой малости того, что у нас обычно есть. Нам не хватило нескольких долей, чтобы получить результат.

Посмотрите, как мы отреагировали, уступая со счетом 0:2, — мы вернулись и не сдавались. Наши болельщики не сдавались. Играя против такой хорошей команды, как "Челси", нельзя позволять себе слишком много, и именно это мы увидели сегодня. Всегда приятно видеть, как запасные игроки теперь играют с основными. Теперь, когда мы видим, как они играют с другими игроками, и это наводит нас на мысли», — цитирует Слота BBC.

Календарь и таблица АПЛ

У «Челси» стало 63 очка и пятое место в турнирной таблице. В активе «Ливерпуля» 82 балла, он уже чемпион.