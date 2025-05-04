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    Кефрен Тюрам«Болонья» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
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    Слот: То, как мы проиграли — это позитивный момент

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о матче против «Ливерпуля» (1:3).

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Один мудрый человек однажды сказал, что выигранный матч не принесет ничего хорошего, и я вынужден с ним согласиться. То, как мы проиграли — это, на мой взгляд, позитивный момент Это было поражение от "Челси", команды с отличным составом. Возможно, нам не хватило самой малости того, что у нас обычно есть. Нам не хватило нескольких долей, чтобы получить результат.

    Посмотрите, как мы отреагировали, уступая со счетом 0:2, — мы вернулись и не сдавались. Наши болельщики не сдавались. Играя против такой хорошей команды, как "Челси", нельзя позволять себе слишком много, и именно это мы увидели сегодня. Всегда приятно видеть, как запасные игроки теперь играют с основными. Теперь, когда мы видим, как они играют с другими игроками, и это наводит нас на мысли», — цитирует Слота BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    У «Челси» стало 63 очка и пятое место в турнирной таблице. В активе «Ливерпуля» 82 балла, он уже чемпион.

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