Слот: Я никогда не буду самым громким после завоевания чемпионского титула

Наставник «Ливерпуля»отметил, как отпразднует победу своей команды в чемпионате Англии.

Мерсисайдский клуб может досрочно стать чемпионом после матча 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Игра начнется 27 апреля в 18:30 мск.

«Мне очень понравилось, когда "Фейеноорд" выиграл титул, но я не схожу с ума.

Я не обежал стадион три раза подряд. Я просто был очень, очень счастлив внутри и делился своими эмоциями с окружающими меня людьми и фанатами. Но я никогда не буду самым громким или странным в данный момент. Я не такой», — приводит слова Слота The Guardian.

Календарь и таблица АПЛ

Для досрочной победы в чемпионате Англии «Ливерпулю» нужно набрать хотя бы одно очко.