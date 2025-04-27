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    Слот: Я никогда не буду самым громким после завоевания чемпионского титула

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    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот отметил, как отпразднует победу своей команды в чемпионате Англии.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    Мерсисайдский клуб может досрочно стать чемпионом после матча 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Игра начнется 27 апреля в 18:30 мск.

    «Мне очень понравилось, когда "Фейеноорд" выиграл титул, но я не схожу с ума.

    Я не обежал стадион три раза подряд. Я просто был очень, очень счастлив внутри и делился своими эмоциями с окружающими меня людьми и фанатами. Но я никогда не буду самым громким или странным в данный момент. Я не такой», — приводит слова Слота The Guardian.

    Календарь и таблица АПЛ

    Для досрочной победы в чемпионате Англии «Ливерпулю» нужно набрать хотя бы одно очко.

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