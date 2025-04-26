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    Ждём финал «МЮ» — «Тоттенхэм»? Прогнозы на полуфиналы Лиги Европы

    Пытаемся предсказать участников финала второго по значимости еврокубка

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    По итогам четвертьфинальных матчей Лиги Европы четверку лучших составили норвежский «Будё-Глимт», «Атлетик» из Бильбао, и английские «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом». Попробуем угадать, кто станет участником решающего матча, который пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао 21 мая. Полуфинальные матчи пройдут 1 и 8 мая.

    «Атлетик» Бильбао — «Манчестер Юнайтед»

    Баски в прошлом раунде выбили «Рейнджерс» (0:0 и 2:0) и стремятся попасть в домашний финал Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» стал участником самого драматичного противостояния в четвертьфинале. Сыграв вничью на выезде с «Лионом» (2:2), команды ушли в овертайм в ответной встрече в Манчестере, где французы вели 4:2 в гостях к 114-й минуте. Однако затем «МЮ» сотворил феноменальный камбек, благодаря мячам Бруну Фернандеша, Кобби Мейну и Гарри Магуайра, последний из которых влетел в ворота соперника в компенсированное к овертайму время, принеся победу со счетом 5:4.

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    • За «Манчестер Юнайтед» не сыграют три игрока, которые травмированы достаточно давно — Лисандро Мартинес, Амад Диалло и Джошуа Зиркзе. Новых травм в составе подопечных Рубена Аморима нет. В чемпионате команда не решает никаких задач. Уже понятно, что текущий сезон будет антирекордным за время выступлений «МЮ» в АПЛ. Из-за этого Рубен Аморим выпускает на последние матчи лиги экспериментальный состав. В последнем матче, в частности, выходили молодые защитники Тайлер Фредриксон (центральный) и Гарри Амасс (левый латераль). В этой встрече команда проиграла «Вулверхэмптону» со счетом 0:1.

    «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик». Товарищеский матч, 2023
    globallookpress.com

    У «Атлетика» и вовсе нет травм. Для Эрнесто Вальверде здорово, что вернулись к решающим матчам сезона чемпион Европы Дани Вивиан и один из лучших бомбардиров чемпионата Испании Ойан Сансет. Команда как обычно будет нацелена на прессинг в системе 4-2-3-1. «Атлетик» и без победы в Лиге Европы почти наверняка попадет в следующем году в Лигу чемпионов, так что у басков нет такой мотивации «спасти провальный сезон», какая есть у манкунианцев.

    Оба соперника не слишком любят контроль мяча, предпочитая интенсивное давление и контратаки. Однако можно предположить, что чуть больше владеть снарядом будет «МЮ». Схема 3-4-2-1 больше рассчитана на долгий и терпеливый билд-ап, чем контратакующие 4-2-3-1.

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    • В Бильбао стоит ждать вертикального футбола от хозяев. Команда Эрнесто Вальверде умеет сохранять свежесть к важным матчам. Часто перед еврокубковыми встречами важные игроки — в последний раз это были Нико Уильямс и Горка Гурусета — остаются в запасе. У «Атлетика» достаточно квалифицированная скамейка, чтобы ближайшим резервом обыгрывать середняков и аутсайдеров Примеры.

    «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик». Товарищеский матч, 2023
    globallookpress.com

    Прогноз: проход «МЮ» по сумме двух матчей. В домашнем для англичан матче правый фланг, где правого центрального защитника играет переученный Нуссаир Мазрауи, а латералем после травмы Диалло — нацеленный больше на оборону Диогу Далот, должен сдержать Нико Уильямса. У басков есть сложности с результативностью в выездных матчах и против соперников с надежной обороной. Пять защитников «МЮ» должны будут сдержать атакующие порывы испанского клуба. «Манчестер» проиграет 0:1 на выезде, но выиграет 2:0.

    «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт»

    «Шпоры» в прошлом раунде выбили третью команду Бундеслиги этого сезона — «Айнтрахт». После ничьей 1:1 дома подопечные Энджа Постекоглу победили на выезде благодаря единственному голу Доминика Соланке с пенальти. «Будё-Глимт» отобрался в полуфинал в очень драматичном противостоянии. На своем поле норвежцы победили выигравший основной этап «Лацио» со счетом 2:0. В Италии основное время завершилось с тем же счетом, но в пользу римлян. В овертайме команды обменялись голами. В послематчевой серии пенальти же случился бенефис Никиты Хайкина.

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    • «Тоттенхэм», как и «Манчестер Юнайтед», уже не решает никаких задач в чемпионате. Постекоглу простят низкое место в турнирной таблице этого сезона, если команда выиграет Лигу Европы. Кажется, что от исхода еврокубка и зависит будущее австралийца в лондонском клубе, поэтому «Тоттенхэм» может сколько угодно экспериментировать в чемпионате. В последнем матче против «Ноттингем Форест» в стартовом составе появился Вильсон Одобер, а Бреннан Джонсон вышел лишь на замену. Сейчас «шпоры» в лиге занимают лишь шестнадцатое место.

    «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»
    globallookpress.com

    «Будё-Глимт» удачно стартовал в чемпионате Норвегии, набрав семь очков в трёх матчах. В скандинавской стране чемпионат проходит по системе «весна-осень». Тем удивительнее еврокубковый путь команды с учетом того, что у нее долгое время не было игровой практики. Для «Будё-Глимт» полуфинал — уже историческое достижение, и это единственная команда на этой стадии, у которой нет серьезного стимула выиграть Лигу Европы («Атлетик» может сыграть в домашнем финале, два английских клуба спасают сезон).

    У «Тоттенхэма» в середине сезона был переполнен лазарет, но к решающим еврокубковым матчам восстановились практически все. Лишь Раду Дрэгушин не сможет помочь своей команде из-за травмы. Также Тимо Вернер не заявлен на еврокубки.

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    • Обе команды любят подолгу владеть мячом и стремятся демонстрировать атакующий футбол. Норвежцам не повезло, что первый матч пройдет на поле «Тоттенхэма». «Шпоры» могут решить все вопросы в стартовой игре противостояния. Тем более, у скандинавов выбыли из-за перебора карточек сразу трое игроков, включая двух ведущих полузащитников.

    «Лацио» — «Будё-Глимт»
    globallookpress.com

    Не поможет «Будё-Глимт» в предстоящем матче капитан и основной опорник Патрик Берг. Не сыграет ведущая восьмерка Хокон Эвьен. Команда лишилась разом двух самых дорогих игроков в полузащите. Также не сможет принять участие в предстоящем матче вышедший на замену против «Лацио», забивший гол и получивший красную карточку Андреас Хельмерсен. Зато в строю датчанин Каспер Хог, являющийся лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги Европы. Из-за травм не стоит ждать центрхава Гауте Ветти и вингера Оле Дидрика Бломберга.

    Прогноз: проход «Тоттенхэма» по сумме двух матчей. Дома англичане выиграют со счетом 2:0, пользуясь кадровыми потерями и короткой скамейкой «Будё-Глимт», а в гостях сыграют устраивающую ничью 1:1.

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