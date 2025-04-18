Рим пал: Хайкин затащил «Будё-Глимт» в полуфинал Лиги Европы

Вечер на «Стадио Олимпико» начался с драмы и завершился настоящим скандинавским мифом. «Будё-Глимт» проиграл «Лацио» в основное время, лишился нападающего в овертайме, но всё равно прошёл в полуфинал Лиги Европы. И имя главного героя этой истории знает теперь весь футбольный континент — Никита Хайкин.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала Лацио — Будё-Глимт 3:1 Голы: 1:0 Валентин Кастеллано (21'), 2:0 Тейянни Нослин (90 + 3'), 3:0 Булайе Диа (100'), 3:1 Андреас Хельмерсен (109'), 1:0 Булайе Диа (пенальти) (120'), 1:1 Сондре Фет (пенальти) (120'), 1:2 Сондре Сёрли (пенальти) (120'), 2:3 Маттео Гюэндузи (пенальти) (120'), 2:3 Бреде Мо (пенальти) (120') Лацио: Христос Мандас, Марио Хила, Алессио Романьоли, Мануэль Лаццари, Адам Марушич (Нуну Тавареш, 68'), Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла (Матиас Весино, 85'), Густав Исаксен (Лум Чауна, 84'), Маттиа Цаканьи (Тейянни Нослин, 88'), Валентин Кастеллано, Педро Родригес (Булайе Диа, 68') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Фредрик Бьёркан (Сондре Сёрли, 103'), Один Бьортуфт (Йеппе Кьер, 106'), Ульрик Салтнес (Сондре Фет, 57'), Патрик Берг, Фредрик Шёвольд, Йенс Хёуге, Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен, 76'), Хокон Эвьен (Бреде Мо, 89'), Ole Didrik Blomberg (Исак Дюбвик Мяяття, 76'), Jostein Gundersen Предупреждения: Николо Ровелла (22'), Каспер Хёг (35'), Kjetil Knutsen (60'), Хокон Эвьен (60'), Андреас Хельмерсен (77'), Патрик Берг (80'), Фредрик Шёвольд (102'), Мануэль Лаццари (104'), Булайе Диа (107'), Андреас Хельмерсен (120')

С преимуществом 2:0 после первой игры в Норвегии, «Будё-Глимт» приехал в Рим с чёткой задачей: выстоять. Но с первых минут стало понятно, что просто отсиживаться у своей штрафной гости не собирались. Команда Кнутсена уверенно вступила в игру — агрессивный прессинг, структурная компактность и попытки контригры выбивали «Лацио» из зоны комфорта. На первых минутах даже казалось, что римляне немного не ожидали такого напора.

Но постепенно давление стало нарастать, и всё чаще камера останавливалась на одном лице — Никите Хайкине. Он собирал мячи после навесов, ловил удары, командовал защитой. Однако на 21-й минуте даже он оказался бессилен: Кастельянос пяткой замкнул прострел Исаксена — гол, достойный музейных витрин.

Лацио — Будё-Глимт globallookpress.com

Второй акт — осада

Счёт 1:0 ещё не лишал «Будё-Глимт» преимущества, но спокойствия в их действиях стало меньше. «Лацио» почувствовал запах крови. Минуты текли, и каждая из них была схваткой — особенно для Хайкина. Удары Заканьи, Кастельяноса, Педро — будто наталкивались на броню.

Но в компенсированное время второго тайма случилось то, чего «Будё-Глимт» избегал весь матч. Опасный стандарт, серия рикошетов, и мяч оказался у Нослина — 2:0. В сумме двух встреч — ничья.

А уже в овертайме и вовсе показалось, что случилась трагедия: Диа замкнул передачу Гендузи — 3:0. Трижды за матч оборона «Будё-Глимт» падала, но так и не сломалась.

Лацио — Будё-Глимт globallookpress.com

Третий акт — возмездие

Казалось бы, всё. Но на 109-й минуте норвежцы, стиснув зубы, вернулись в игру. После навеса с фланга Хельмерсен выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в ворота — 1:3. Именно этот гол и перевёл матч в серию пенальти. Символично и горько: спустя 11 минут тот же Хельмерсен получил вторую жёлтую и покинул поле. Как древний герой, совершивший решающий удар, но павший в пылу сражения.

Лацио — Будё-Глимт globallookpress.com

Финал — один на линии

Серия пенальти началась с промаха Хауге. «Лацио» вырвался вперёд. Но затем римляне стали сыпаться, удар за ударом, а в игру включился Никита Хайкин.

Российский кипер взял удар Чауна, который бил вторым. Затем Нослин отправил мяч выше ворот. Когда казалось, что шанс упущен (Берг отправил мяч выше ворот), Хайкин снова спас — теперь после удара Кастельяноса.

Лацио — Будё-Глимт globallookpress.com

И этот момент стал одним из важнейших в истории норвежской команды. Они сыграют в полуфинале Лиги Европы против «Тоттенхэма», они всего в двух матчах от еврокубкового финала.

Календарь и таблица Лиги Европы

Рим видел многое, но вряд ли запомнит этот матч иначе, как игру, в которой скандинавский клуб в жёлтом цвете прошёл через шторм и остался на плаву. И имя этого корабля — «Будё-Глимт».