Непомнящий считает, что результат матча «Локомотив» — «Зенит» является справедливым

Футбольный экспертподелился мнением о ничейном результате в матче 23-го тура РПЛ между(1:1).

«Не могу сказать, что "железнодорожники" потеряли два очка. Понятно, что вести в счете и пропустить на 85-й минуте досадно, но сама игра показала, что питерцы имели некоторое игровое преимущество. Но с завершением у них проблемы.

А "Локомотив" — молодцы. Они выложились на максимум. Поэтому счет матча справедливый. Кстати, я все время ловил себя на мысли по ходу матча о том, сколько отечественных футболистов играет в той и в другой командах. У "Зенита" на лавке сидят Соболев, Глушенков. Они вышли и решили исход матча. А у "Локомотива" вообще на поле выходит состав, в котором 99% отечественных футболистов. И они справляются», — цитирует Непомнящего издание Евро-Футбол.Ру.

После этого матча «Локомотив» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. «Зенит» — на 3-й позиции (47).