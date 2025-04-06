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    РПЛ. «Краснодар» увеличил преимущество над соперниками

    Итоги 23-го тура чемпионата России по футболу

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    «Краснодар» — «Спартак»
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    «Краснодар» — «Спартак»
    Чемпион России «Зенит» продолжает терять очки на финише сезона. «Спартак» включается в чемпионскую гонку, а «Краснодар» уверенно лидирует в турнирной таблице. «Факел» и «Оренбург» — основные претенденты на понижение в классе. До окончания чемпионата командам осталось сыграть 7 туров.

    Изменения в турнирной таблице

    «Спартак» обогнал в турнирной таблице «Зенит», заняв второе место в чемпионате, питерский клуб опустился на третью строчку. ЦСКА обошёл в турнире «Динамо», «армейцы» теперь на четвёртой позиции.

    В нижней части таблицы также произошли два изменения: «Динамо» Махачкала поднялось на две ступеньки, заняв 10 место, на две строчки опустились «Химки» (12 место).

    Календарь и таблица РПЛ

    В зоне вылета местами поменялись «Ахмат» и «Пари НН», которые расположились на 13 и 14 строчках соответственно.

    Центральный матч тура

    В 23 туре сошлись между собой «Локомотив» и «Зенит», которые так и не смогли определить победителя пары. Первыми забили «железнодорожники», на 62-й минуте встречи мяч в сетку ворот питерского клуба отправил Алексей Батраков.

    «Зенит» смог уйти от поражения лишь на 85-й минуте, спасительный мяч забил Александр Соболев.

    «Зенит» — «Рубин»
    globallookpress.com

    За 7 туров до окончания российского чемпионата «Зенит» набрал 47 очков и опустился на 3 место. «Лазурные» отстают от лидера «Краснодара» на 5 баллов. «Локомотив» замыкает топ-6 РПЛ, аккумулировав 41 пункт.

    Лидерство «Краснодара» и амбиции «Спартака»

    Осечкой «Зенита» воспользовался лидер чемпионской гонки «Краснодар». В 23 туре первенства южане с минимальным счётом переиграли «Акрон» (1:0). В составе победителей голом на 50-й минуте отметился Кайо.

    После этой победы «Краснодар» набрал 52 очка, вслед за лидером расположился «Спартак», с активом 47 баллов. «Красно-белые» на выезде разгромили «Ростов» (3:0).

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    • Свои моменты реализовали Наиль Умяров, Кристофер Мартинс Перейра и Эсекьель Барко. Все мячи «Спартак» забил с 65-й по 88-й минутах.

    Битва за место в топ-4

    «Краснодар», «Спартак» и «Зенит», команды из лидирующей группы. В битве за место в топ-4 сошлись два московских клуба: ЦСКА на своём поле переиграл «Динамо» (3:1).

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    • За ЦСКА голы забили Сауль Гуарирапа Иван Обляков, который реализовал пенальти. В матче также был зафиксирован автогол в исполнении игрока «Динамо» — Дмитрия Скопинцева. В составе «динамовцев» пенальти удачно исполнил Хорхе Карраскаль.

    В итоге «армейцы» обошли своего соперника в таблице, набрав 44 очка, «Динамо» в свою очередь опустился на 5 место, аккумулировав 42 балла.

    Другие матчи тура

    В остальных матчах «Оренбург» выиграл у «Пари НН» (2:1), а «Динамо» Мх оказалось сильнее «Химок» (4:1).

    В двух встречах была зафиксирована ничья: «Факел» разошелся миром с «Ахматом» (0:0), а «Крылья Советов» обменялись голами с «Рубином» (1:1).

    Тур № 24

    Матчи следующего тура чемпионата России пройдут с 11 по 13 апреля.

    Лидер чемпионата «Краснодар» в гостях сразится с «Зенитом», игра состоится 13 апреля.

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    В пятницу, 11 апреля «Спартак» примет «Динамо» Махачкала, а в субботу, 12 апреля ЦСКА отправится на выезд к «Оренбургу».

    «Динамо» будет гостить у «Пари НН», а «Локомотив» отправится в гости к «Рубину».

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