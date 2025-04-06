«Спартак» разгромил «Ростов» в меньшинстве и вышел на второе место в РПЛ

Эксперименты от Станковича: без Угальде и Дуарте
Перед матчем у «Спартака» было сразу несколько проблем. Из-за дисквалификации выпал Бабич, а Дуарте остался в Москве с травмой. Центр обороны составили Литвинов и Миенти Абена, которые крайне редко играли вместе. Неожиданностью стало и отсутствие Манфреда Угальде в стартовом составе — вместо него вышел Ливай Гарсия, под которым сыграло трио Барко — Бонгонда — Маркиньос.
Первый тайм «Спартак» провёл с инициативой, но без реальной остроты. Опасные моменты были у Бонгонды и Маркиньоса, но блистал голкипер «Ростова» Рустам Ятимов, дважды спасший хозяев — в том числе после выхода один на один с бразильцем.
Травма Мохеби и фатальное удаление Сутормина
Ход первого тайма определили два эпизода. Сначала травму получил Мохаммад Мохеби, поскользнувшись на ровном месте. Его заменил Голенков. А в самом конце тайма случился эпизод, определивший исход встречи: Алексей Сутормин грубо влетел в Маркиньоса — прямая нога, шипы, попадание в голеностоп. Арбитр Иван Абросимов сначала дал жёлтую, но после просмотра VAR исправился и удалил игрока.
Оставшись в меньшинстве, «Ростову» стало практически невозможно сдерживать «Спартак», который во втором тайме устроил настоящий штурм.
Три гола — три очка
После перерыва «Спартак» резко прибавил. Первыми звоночками стали мощные удары Мартинса и Умярова — оба раз за разом заставляли Ятимова вступать в игру. Вратарь «Ростова» делал всё, что мог, но в какой-то момент его геройства закончились.
Счёт открыл Наиль Умяров, неожиданно выигравший борьбу в воздухе у Осипенко после углового от Барко — 0:1. Это был первый гол Умярова головой в РПЛ и, честно говоря, непонятно, как его упустили в борьбе за мяч.
Не прошло и пары минут, как Кристофер Мартинс удвоил преимущество. Рябчук навесил с фланга, мяч отскочил от руки Вахания и оказался у Мартинса — люксембуржец без проблем поразил ворота — 0:2.
Кульминацией стал гол Эсекьеля Барко: аргентинец в своём фирменном стиле сместился с фланга в центр, обошёл несколько защитников и точно пробил в дальний угол — 0:3. Идеальный аккорд идеально проведённого тайма.
«Спартак» по-прежнему в гонке за золото
Эта победа вывела «Спартак» на второе место — теперь у команды Станковича 43 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» — пять баллов. «Зенит» опускается на третью строчку.
При этом важное уточнение: Манфред Угальде снова остался без гола, хотя и отметился ассистом на Барко. Пока главный осенний бомбардирский козырь Станковича молчит, но команда и без него нашла, за счёт кого набирать очки.
«Спартак» выдал одну из самых дисциплинированных игр весны: скорость, контроль, острые фланги и убийственная реализация. Даже если бы «Ростов» остался в полном составе, вряд ли смог бы выдержать такую интенсивность. А вот «Спартак» — похоже, не намерен сдаваться в борьбе за титул. Впереди — огненная развязка сезона.