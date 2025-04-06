«Спартак» разгромил «Ростов» в меньшинстве и вышел на второе место в РПЛ

Московский «Спартак» в важнейшем матче 23-го тура РПЛ уверенно обыграл «Ростов» на выезде со счётом 3:0. Команда Деяна Станковича воспользовалась численным преимуществом после удаления Алексея Сутормина и провела практически идеальный второй тайм, забив трижды. Эта победа позволила красно-белым не только вернуться в чемпионскую гонку, но и обойти «Зенит» в таблице, поднявшись на вторую строчку.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Спартак 0:3 Голы: 0:1 Наиль Умяров (65'), 0:2 Кристофер Мартинс Перейра (68'), 0:3 Эсекьель Барко (88') Ростов: Рустам Ятимов, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Илья Вахания, Алексей Сутормин, Иван Комаров (Умар Сако, 46'), Даниил Шанталий (Хорен Робертович Байрамян, 72'), Константин Кучаев (Кирилл Щетинин, 72'), Роналдо (Николай Поярков, 84'), Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби (Егор Голенков, 29') Спартак: Александр Максименко, Миэнти Абена, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос (Solari P., 46'), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра (Роман Зобнин, '), Наиль Умяров, Эсекьель Барко (Михаил Игнатов, '), Тео Бонгонда (Манфред Угальде, 60'), Garcia L. (Данил Пруцев, 77') Предупреждение: Николай Комличенко (45+5') Удаление: Алексей Сутормин (45+4')

Эксперименты от Станковича: без Угальде и Дуарте

Перед матчем у «Спартака» было сразу несколько проблем. Из-за дисквалификации выпал Бабич, а Дуарте остался в Москве с травмой. Центр обороны составили Литвинов и Миенти Абена, которые крайне редко играли вместе. Неожиданностью стало и отсутствие Манфреда Угальде в стартовом составе — вместо него вышел Ливай Гарсия, под которым сыграло трио Барко — Бонгонда — Маркиньос.

Первый тайм «Спартак» провёл с инициативой, но без реальной остроты. Опасные моменты были у Бонгонды и Маркиньоса, но блистал голкипер «Ростова» Рустам Ятимов, дважды спасший хозяев — в том числе после выхода один на один с бразильцем.

Травма Мохеби и фатальное удаление Сутормина

Ход первого тайма определили два эпизода. Сначала травму получил Мохаммад Мохеби, поскользнувшись на ровном месте. Его заменил Голенков. А в самом конце тайма случился эпизод, определивший исход встречи: Алексей Сутормин грубо влетел в Маркиньоса — прямая нога, шипы, попадание в голеностоп. Арбитр Иван Абросимов сначала дал жёлтую, но после просмотра VAR исправился и удалил игрока.

Оставшись в меньшинстве, «Ростову» стало практически невозможно сдерживать «Спартак», который во втором тайме устроил настоящий штурм.

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Три гола — три очка

После перерыва «Спартак» резко прибавил. Первыми звоночками стали мощные удары Мартинса и Умярова — оба раз за разом заставляли Ятимова вступать в игру. Вратарь «Ростова» делал всё, что мог, но в какой-то момент его геройства закончились.

Счёт открыл Наиль Умяров, неожиданно выигравший борьбу в воздухе у Осипенко после углового от Барко — 0:1. Это был первый гол Умярова головой в РПЛ и, честно говоря, непонятно, как его упустили в борьбе за мяч.

Не прошло и пары минут, как Кристофер Мартинс удвоил преимущество. Рябчук навесил с фланга, мяч отскочил от руки Вахания и оказался у Мартинса — люксембуржец без проблем поразил ворота — 0:2.

Кульминацией стал гол Эсекьеля Барко: аргентинец в своём фирменном стиле сместился с фланга в центр, обошёл несколько защитников и точно пробил в дальний угол — 0:3. Идеальный аккорд идеально проведённого тайма.

Ростов – Спартак https://t.me/fcsmtg

«Спартак» по-прежнему в гонке за золото

Эта победа вывела «Спартак» на второе место — теперь у команды Станковича 43 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» — пять баллов. «Зенит» опускается на третью строчку.

При этом важное уточнение: Манфред Угальде снова остался без гола, хотя и отметился ассистом на Барко. Пока главный осенний бомбардирский козырь Станковича молчит, но команда и без него нашла, за счёт кого набирать очки.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» выдал одну из самых дисциплинированных игр весны: скорость, контроль, острые фланги и убийственная реализация. Даже если бы «Ростов» остался в полном составе, вряд ли смог бы выдержать такую интенсивность. А вот «Спартак» — похоже, не намерен сдаваться в борьбе за титул. Впереди — огненная развязка сезона.