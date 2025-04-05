«Локомотив» — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью с(1:1) в матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол у «железнодорожников» забил Алексей Батраков на 62-й минуте.

«Зенит» сумел сравнять счет на 85-й минуте, отличился нападающий Александр Соболев.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Зенит 1:1 Голы: 1:0 Алексей Батраков (62'), 1:1 Александр Соболев (85') Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов, Илья Самошников, Евгений Морозов (Лукас Фассон, 49'), Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (Владислав Сарвели, 83'), Дмитрий Воробьёв (Тимур Сулейманов, 83'), Godyaev D., Montes C. Зенит: Евгений Латышонок, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос (Александр Соболев, 83'), Вендел, Луис Энрике, Андрей Мостовой (Педро Родригес, 46'), Матео Кассьерра, Лусиано Гонду (Максим Глушенков, 69'), Mimovic O. (Нуралы Алип, 46') Предупреждение: Максим Ненахов (32')

После этого матча «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. «Зенит» — на 2-й строчке (47).