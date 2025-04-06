«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:0, обзор

В матче 31-го тура чемпионата Англиисыграли вничью.

Команды из Манчестера так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую — 0:0.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Лени Йоро, Гарри Магуайр (Виктор Линделёф, 58'), Нуссайр Мазрауи, Диогу Далот, Патрик Доргу, Мануэль Угарте (Мэйсон Маунт, 71'), Каземиро, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Расмус Хёйлунн (Джошуа Зиркзее, 71') Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Кевин Де Брёйне, Матео Ковачич, Илкай Гюндоган (Джек Грилиш, 74'), Бернарду Силва, Омар Мармуш, Филип Фоден (Жереми Доку, 58'), Nico O'Reilly (Рико Льюис, 74'), Матеус Нунес Предупреждения: Рубен Диаш (1'), Бернарду Силва (46'), Диогу Далот (67'), Мэйсон Маунт (75'), Лени Йоро (84')

Календарь и таблица АПЛ

У «Сити» теперь 52 очка и пятое место, у «Юнайтед» 38 баллов и 13-е место.