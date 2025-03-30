«Наполи» на своем поле сыграет с «Миланом» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Наполи»

«Наполи» находится на втором месте в турнирной таблице Серии А, набрав 61 очко в 29-ти матчах. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 3 балла. Неаполитанцы одержали 18 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, забив 45 голов и пропустив 23 мяча в свои ворота.

У «Наполи» всего одна победа в семи последних матчах — в позапрошлом туре над «Фиорентиной» (2:1). Перед паузой на матчи сборных подопечные Антонио Конте не смоли забить забить «Венеции» в гостях, сыграв вничью 0:0.

«Милан»

«Милан» с 47 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Красно-черные» одержали 13 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 44:33.

Команда Консейсау преодолела черную полосу, одержав волевые победы над «Комо» (2:1) и «Лечче» (3:2). До этого «россонери» уступили трижды подряд в рамках чемпионата.

Личные встречи

В матче первого круга «Наполи» со счетом 2:0 обыграл соперника на выезде.

В последних 10-ти встречах на счету каждой из команд по 4 победы и еще 2 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Милан» с коэффициентом 2.60.