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    «Наполи» — «Милан». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 30-го тура Серии А «Наполи» — «Милан»

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    Кристиан Пулишич
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    Кристиан Пулишич
    «Наполи» на своем поле сыграет с «Миланом» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Наполи»

    «Наполи» находится на втором месте в турнирной таблице Серии А, набрав 61 очко в 29-ти матчах. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 3 балла. Неаполитанцы одержали 18 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, забив 45 голов и пропустив 23 мяча в свои ворота.

    У «Наполи» всего одна победа в семи последних матчах — в позапрошлом туре над «Фиорентиной» (2:1). Перед паузой на матчи сборных подопечные Антонио Конте не смоли забить забить «Венеции» в гостях, сыграв вничью 0:0.

    «Милан»

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    «Милан» с 47 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Красно-черные» одержали 13 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 44:33.

    Команда Консейсау преодолела черную полосу, одержав волевые победы над «Комо» (2:1) и «Лечче» (3:2). До этого «россонери» уступили трижды подряд в рамках чемпионата.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Наполи» со счетом 2:0 обыграл соперника на выезде.

    В последних 10-ти встречах на счету каждой из команд по 4 победы и еще 2 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Милан» с коэффициентом 2.60.

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