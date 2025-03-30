19:30ЦСКА — Динамо МахачкалаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь ДивеевЦСКА — «Динамо» Махачкала. Онлайн Николай Наумов «Леонченко нужно было выгонять из "Локо" после нашествия немцев». Николай Наумов — о проблемах «железнодорожников» и борьбе за золото в РПЛ Дарья КасаткинаПочти сюрприз: Касаткина будет выступать за Австралию
  • 18:58
    • «Локомотив» победил «Торпедо» и повел в серии 2:0
  • 18:30
    • ЦСКА — «Динамо» Мх: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
  • 17:07
    • «Салават Юлаев» переиграл «Сибирь» и упрочил преимущество в серии
    Все новости спорта

    «Наполи» будет торопиться!

    Наполи — Милан: Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Серия A, 30 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Наполи Прогнозы на Милан Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ромелу Лукаку
    30 марта в 30-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Милан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 30 Марта 2025 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 21:45 Милан

    Милан

  • Милан
    •

    «Наполи»

    Турнирное положение: Неаполитанцы привычно сражаются за Скудетто. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице Серии A.

    При этом «Наполи» на 3 пункта отстает от лидера чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 29 матчах.

    Наполи — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Неаполитанцы подписали мировую с «Венецией» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Фиорентине» (2:1). При этом чуть ранее она сыграла вничью с «Интером» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Наполи» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Давид Нерес — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: неаполитанцам нынче крайне сложно даются победы. Уход в ПСЖ Хвичи Кварацхелии не может не сказаться.

    Матчи с «Миланом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Наполи» победил 1 раз при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Неаполитанцы не собираются отпускать в отрыв «Интер».

    «Милан»

    Турнирное положение: Миланцы сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Милан» на 4 зачетных балла отстает от искомой 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

  • Кану, Хески, Крауч и еще шесть культовых нападающих, которые мало забивали, но были незаменимыми
  • Они не могли похвастаться большим количеством голов, но при этом всегда приносили своим командам максимальную пользу
  • 26/03/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Миланцы справились с ершистым «Комо» (2:1).

    До того команда переиграла слабенький «Лечче» (3:2). А вот поединок с «Лацио» завершился досадным поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Юнус Мусах — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Миланцы нынче улучшили свои результаты. Команда побеждает уже 2 матча кряду, хотя до того уступила трижды подряд.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Милан» явно не сказал своего последнего слова. Состав команды по именам выглядит весьма прилично.

    Последние успехи должны несколько окрылить команду. Да и Кристиан Пулишич наколотил уже 9 мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Миланцы явно не боятся оппонента, плюс явно находятся не на своем месте.

    Статистика для ставок

    • «Милан» победил в 2 своих последних поединках

    • «Наполи» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Наполи» не проигрывает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.02 и 1.88.

    Прогноз: Неаполитанцы, при всех своих проблемах, выглядят сильнее соперника, и наверняка оперативно найдут бреши в его оборонительных редутах.

    Номинальные хозяева борются за чемпионский титул, и явно не собираются отпускать в отрыв «Интер».

    Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.02

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Реймс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Брайтон — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бешикташ — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Алавес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  4.27
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Соболенко — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лечче — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Монако — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Наполи — Милан: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 30.03.202522:45. «Наполи» будет торопиться!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры