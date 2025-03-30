30 марта в 30-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Милан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы привычно сражаются за Скудетто. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице Серии A.

При этом «Наполи» на 3 пункта отстает от лидера чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 29 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Неаполитанцы подписали мировую с «Венецией» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Фиорентине» (2:1). При этом чуть ранее она сыграла вничью с «Интером» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Наполи» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Давид Нерес — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: неаполитанцам нынче крайне сложно даются победы. Уход в ПСЖ Хвичи Кварацхелии не может не сказаться.

Матчи с «Миланом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Наполи» победил 1 раз при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Неаполитанцы не собираются отпускать в отрыв «Интер».

«Милан»

Турнирное положение: Миланцы сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Милан» на 4 зачетных балла отстает от искомой 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Миланцы справились с ершистым «Комо» (2:1).

До того команда переиграла слабенький «Лечче» (3:2). А вот поединок с «Лацио» завершился досадным поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Юнус Мусах — дисквалифицирован.

Состояние команды: Миланцы нынче улучшили свои результаты. Команда побеждает уже 2 матча кряду, хотя до того уступила трижды подряд.

При этом «Милан» явно не сказал своего последнего слова. Состав команды по именам выглядит весьма прилично.

Последние успехи должны несколько окрылить команду. Да и Кристиан Пулишич наколотил уже 9 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Миланцы явно не боятся оппонента, плюс явно находятся не на своем месте.

Статистика для ставок

«Милан» победил в 2 своих последних поединках

«Наполи» в среднем забивает реже гола за матч

«Наполи» не проигрывает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.02 и 1.88.

Прогноз: Неаполитанцы, при всех своих проблемах, выглядят сильнее соперника, и наверняка оперативно найдут бреши в его оборонительных редутах.

Номинальные хозяева борются за чемпионский титул, и явно не собираются отпускать в отрыв «Интер».

Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02