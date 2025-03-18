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    Бруну Фернандеш ответил на критику Роя Кина

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    Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на резкую критику в свой адрес со стороны знаменитого в прошлом футболиста манкунианцев Роя Кина.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «Конечно, неприятно слышать такое о себе. Думаю, никому это не понравится. В то же время подобное мотивирует и заставляет задуматься, что люди считают, будто тебе есть ещё над чем поработать.

    Нужно воспринимать критику позитивно. Я очень уважаю Роя Кина. Считаю, что он был одним из лучших капитанов в истории клуба. Также Кин был потрясающим футболистом для команды, которая выиграла практически всё.

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    • У него есть мнение обо мне как об игроке и капитане. Я должен это уважать. Стараюсь делать всё по-своему, чтобы быть не лучшим капитаном, а хорошим человеком и товарищем по команде. Делаю это каждый день. Стараюсь быть примером во всём, что делаю, как на тренировках, так и на поле.

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    Но очевидно, что не всем это понравится, не все будут думать одинаково. Я уважаю мнение каждого и должен признать, что есть возможности для улучшения моей игры и роли лидера», — цитирует Фернандеша Sky Sports.

    После 29 туров «МЮ» располагается на 13-м месте с 37 очками.

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