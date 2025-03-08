Уткин: Удивлен, что Карпин ушел из «Ростова»

Хавбек грозненского «Ахмата»прокомментировал уходс поста наставника «Ростова».

«Очень удивлен. В принципе, я с ребятами из "Ростова" общался. Никто не ожидал такого резкого ухода тренера из команды. Никаких предпосылок, как я понимаю, не было. Предполагаю, что на уход повлияла сильная психологическая усталость, которую Валерий Георгиевич не раз озвучивал в интервью.

Это было видно внутри команды. Присутствие больших выездов вдали от дома, он постоянно работает. Всё-таки главный тренер — это совсем другое, ты думаешь за всех», — сказал Уткин «Чемпионату».