Черчесов: Травмы Сперцяна и Тюкавина? Тренеры должны иметь план «В» и план «С»

Российский тренервысказался о травмах полузащитника «Краснодара»и форварда московского «Динамо»

«И тот и тот — игроки, которые определяют, как команда играет. Один забивает, другой забивает и отдает. Не хотелось бы, чтобы два молодых футболиста надолго выбывали. Как это все менять? Для этого есть команда и тренерский штаб, который просчитывает моменты, потому что не бывает так, что все здоровы и готовы. Сейчас у них травма, а завтра — простуда, из-за которой они могут не играть. Ситуации бывают разные.

Тренеры должны иметь план "В" и план "С", а теперь этот план должен включаться. Сейчас каждый клуб действует так, как хочет. Но должен быть местный колорит. Тогда и командой управлять легче, и связь болельщиков с командой лучше», — сказал Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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В текущем сезоне Сперцян в 26 матчах в составе «Краснодара» забил 6 голов и сделал 3 ассиста. У Тюкавина 8 мячей и 3 голевых передачи в 22 встречах за «Динамо».