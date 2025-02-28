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    Юран прокомментировал отсутствие трансферов в «Краснодаре»

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    Известный российский игрок и тренер Сергей Юран высказал свое мнение по поводу отсутствия трансферов «Краснодара» в зимнее межсезонье.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Отсутствие приобретений у "Краснодара" — двоякая ситуация. Для любого тренера важны усиления, каждому хочется новых игроков. Но есть риск потерять раздевалку, когда есть стабильный состав. Игроки могут начать обижаться, что в состав ставят не их, а новичков, которых накупили.

    Состав "Краснодара" сейчас стабилен, есть неплохая скамейка запасных. Может, можно было бы добрать одного квалифицированного центрального защитника. Но тут опять же вспоминаем эту грань. Если никого не привезли, считают, что этот состав и его глубина способны бороться за чемпионство», — цитирует Юрана «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    После первой части сезона «Краснодар» и «Зенит» лидируют в таблице РПЛ с 39 очками. Следом за ними идет «Спартак» (37).

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