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    Гладилин: Не думаю, что Альба будет и дальше работать в «Ростове»

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    Бывший наставник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о назначении Джонатана Альбы на пост главного тренера «Ростова» после ухода Валерия Карпина.

    Валерий Гладилин
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    Валерий Гладилин

    «Я думаю, что это назначение было согласовано, чтобы ничего не ломать. Потому что неизвестно, что будет дальше с Онопко и всем остальным штабом, который остался в "Ростове". Они всё-таки тренеры сборной, как они себя поведут по окончании сезона — тоже неизвестно. Так что здесь вопрос решался с перспективой на будущее.

    Не думаю, что Альба будет и дальше работать в "Ростове". Он временно исполняющий обязанности, который знает всю тему, и Карпин поддержал его кандидатуру. Здесь нет какой-то авантюры, там весь штаб остался: Онопко, Кафанов, Осинов. Там штаб профессиональных футболистов-тренеров, которые всё знают», — сказал Гладилин Евро-Футбол.Ру.

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