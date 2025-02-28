Гладилин: Не думаю, что Альба будет и дальше работать в «Ростове»

Бывший наставникподелился мнением о назначениина пост главного тренерапосле ухода

«Я думаю, что это назначение было согласовано, чтобы ничего не ломать. Потому что неизвестно, что будет дальше с Онопко и всем остальным штабом, который остался в "Ростове". Они всё-таки тренеры сборной, как они себя поведут по окончании сезона — тоже неизвестно. Так что здесь вопрос решался с перспективой на будущее.

Не думаю, что Альба будет и дальше работать в "Ростове". Он временно исполняющий обязанности, который знает всю тему, и Карпин поддержал его кандидатуру. Здесь нет какой-то авантюры, там весь штаб остался: Онопко, Кафанов, Осинов. Там штаб профессиональных футболистов-тренеров, которые всё знают», — сказал Гладилин Евро-Футбол.Ру.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Ростов» занимает 7-е место в таблице с 26-ю очками в активе.