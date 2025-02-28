19-й тур РПЛ. Рабинер уверен, что «Зенит» победит ЦСКА, Харлачев не верит в успех «Динамо» в Ростове

В эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Михаилу Пукшанскому известный спортивный журналист Игорь Рабинер и звезда «Локомотива» прошлых лет Евгений Харлачев оценили шансы команд в четырех наиболее любопытных матчах.

— член Союза журналистов и международной ассоциации спортивной прессы. Обладатель многих наград, автор книг о «Спартаке», «Локомотиве» и многих спортсменах разных времен. Сегодня — обозреватель «Спорт-Экспресса».

Евгений Харлачев — 183 матча и 33 мяча за «Локомотив» самых лучших времен. Автор легендарного гола в ворота «Баварии» в Мюнхене. В качестве тренера возглавлял «Локомотив-2», «Сокол», недавно покинул «Уфу».

«Зенит» — ЦСКА

Санкт-Петербург. 1 марта. 16:30 мск

— Бразильцы Луис Энрике и Алеррандро сходу выйдут в стартовых составах своих новых клубов?

Игорь Рабинер: С учетом необъяснимо провальной трансферной кампании «Зенита», единственный человек да еще за 35 миллионов, безусловно, играть будет. Не знаю уж, с чем связана такая беспомощность на зимнем рынке. Поговаривают, что с возможными переменами в «Газпроме». А так, конечно, с такими возможностями нужно иметь по два игрока на каждую позицию. Начали кампанию за здравие. Не только приобретением Энрике — продать Артура за такие деньги тоже большая удача. Что касается Алеррандро, то сразу не поставят. Пока будет играть Мусаев.

Евгений Харлачев: Думаю, да. Сразу захотят показать ценность таких покупок. И им самим, что в них верят. Чем быстрее они освоятся, проявят себе, тем лучше для руководителей, тренеров. Чего там держать таких ребят в резерве!

— Как вам два этих бразильских форварда в целом?

И.Р.: Луис Энрике в Эмиратах хорошо себя проявил, «Спартаку» забил. Алеррандро мы в ЦСКА еще не видели, но лучший бомбардир чемпионата Бразилии, как никак.

Е.Х.: Очевидно, очень сильные футболисты. Готовы помочь той и другой команде забивать еще больше. Но время на адаптацию все равно потребуется, как всегда любым бразильцам, даже самого высокого уровня. А времени-то этого особенно нет — всего 12 туров осталось. И каждый матч с учетом плотности турнирной таблицы, как финал.

Алеррандро ЦСКА

— Удачный для «Зенита» и неудачный для ЦСКА зимний Кубок будет накладывать некий отпечаток?

И.Р.: Вообще никакого. Рассматривать всерьез результаты предсезонных турниров, даже если они были незадолго до рестарта, это все равно что прийти на кухню и есть наполовину приготовленное блюдо. Ну, или оценивать, насколько вкусным оно получится. Вообще, как показывает практика, чем лучше на сборах, тем хуже в чемпионате.

Е.Х.: Этот зимний Кубок вообще полная ерунда, дорогая игрушка для кого-то. Да, обкатка состава, тренировочный процесс, не более того с позиции тренеров. Все ведь под нагрузками.

— И недавно проведенный очный поединок (2:2), когда «Зенит» выиграл в серии пенальти, тоже ничего не значит?

И.Р. Составы другие будут. Чтобы с «Зенитом» не вышел Акинфеев, он должен уж очень плохо себя чувствовать. Там играл Тороп, понятно, в недалеком будущем станет основным вратарем. Но пока Игорь. Время передавать перчатки еще не пришло. У Торопа есть время не торопиться. Не просто ждать, а учиться у Акинфеева, набираться опыта. Ясно, что это совсем не история Чепчугова, или Помазуна, которые не имели никаких шансов.

Вообще надо сказать, что в последние годы Игорь стал очень открытый — для прессы и для партнеров в плане передачи опыта тоже. Если раньше был замкнут в себе, то сейчас каждое его интервью — одно удовольствие. Настал момент, когда захотел многим делиться.

Е.Х.: Нет. Там больше была проверка каких-то игровых ситуаций, новых связей, системности команд. Но в плане самоотдачи это все игры понарошку. Игрокам особенно доказывать нечего, они даже в тренировках больше выкладываются. Как человек все это прошедший в качестве игрока и тренера вам говорю. А вот сейчас начнется! За очки, престиж, медали, за премиальные исключительно для кого-то, кто ровно сидит.

— Зачем вообще тогда нужны такие большие турниры, как эмиратский, когда никто не раскрывает карт, и сам себе комкает подготовку?

И.Р.: В какой-то мере маленький заменитель еврокубков с эмоциональной точки зрения. Ну, что-то где-то в другой стране хотя бы, пусть народ и не ходит. Так вижу. И потом много каких-то неформальных, интересных моментов. Для меня главное событие турнира — поступок Семака, когда он пришел на трибуну к удаленному Станковичу. Ну, и все же неплохие матчи были типа «Зенит» — «Спартак» и «Спартак» — «Краснодар». Пусть и в одностороннем порядке.

Е.Х.: Создаем видимость, что мы еще где-то не потеряли себя в международном масштабе. Футболисты хотят почувствовать атмосферу заграницы, болельщикам как-то греет душу.

— Миралем Пьянич, похоже, набирает по сравнению с осенью?

И.Р.: Опять же надо посмотреть в чемпионате, те матчи ничего не значат. Ясно, что Николич ему доверяет.

Е.Х.: Да, это хороший, опытный футболист. И он себя еще проявит. Но даже с его опытом время на адаптацию к нашим реалиям было необходимо.

— Марко Николича не «трясет» с учетом занимаемого места и возможной отставки?

И.Р.: Да он не из тех, кого может «трясти». Спокойный, как удав. Не склонен к самокопанию, сантиментам. Встал на рельсы, и прет. Помним, как спокойно он уходил из «Локо», получив всю неустойку и не проронив ни одного лишнего слова. Здесь тоже, уверен, в полной мере защищен контрактом. В стиле югославов.

Е.Х.: Каждого должно слегка «потрясывать». Тренер всегда должен сидеть на чемоданах, такова наша профессия. Но с виду он такой, очень уравновешенный человек.

— В чемпионате «Зенит» выиграл в Москве у ЦСКА в сентябре. Редко ведь когда в очном противостоянии двух топ-клубов один у другого забирает 6 очков?

И.Р.: Да какой ЦСКА топ! Если после ухода Слуцкого команда при Гончаренко сразу заняла второе место, то что потом? Только еще одно «серебро» при Федотове. И никаких призовых мест больше. Это мы привыкли по временам Газзаева, Слуцкого воспринимать ЦСКА, как топ-клуб. Он им давно уже не является. И то, что Федотову удалось сделать в первом сезоне, уникальный случай.

А с ним поступили по-свински. Выжал максимум из этой команды, пусть потом и неудачный второй год. Нужно было перетерпеть, дать человеку работать дальше. Общаемся с ним иногда, но без интервью. Сейчас понимает, что с учетом этой судебной тяжбы с ЦСКА, любое лишнее слово может навредить. Мы видим, что при Николиче никакого прогресса по сравнению с Федотовым нет.

Е.Х.: Каждый матч — отдельно взятая война. Здесь нельзя говорить о том, что было.

Саша Зделар «Зенит»

— Саша Зделар — совершенно непонятная сделка. Но на реваншистских настроениях может сыграть?

И.Р.: Не думаю. Слишком мало времени на притирку. А Семак выверяет каждый шаг, исходит из наработок. Стихийные, спонтанные, интуитивные решения — совсем не про него. Спокойный, последовательный, не на эмоции ставящий. Поэтому абсолютно убежден, что Зделара в стартовом составе не будет.

Е.Х.: Барриос намного сильнее — злее, агрессивнее. И полностью такой вот советский человек в моем понимании. Свое место никому не уступит.

— Сергей Юран сказал, что «Зениту» нужно донести важность столетия клуба до легионеров. Как вы себе это представляете?

И.Р.: Уж точно не Семаку этим заниматься. Менеджменту, и притом с себя начать. Зделар и Мимович — это как-то не под 100-летие. Проиграли «Крыльям» и «Акрону» в последних турах дома, когда все ждали «галимые» шесть очков. Но легионеры уже сидели на чемоданах. Как знать, не повторится ли история.

Е.Х.: Для них это пустой звук. Им надо дать играть в тот футбол, который они хотят, и достигать результата. Всегда говорить одно и то же — выходите и выигрывайте. И они будут кайфовать от игры, от каждой конкретной победы. Ну, и чемпионствами профессионалы не «наедаются».

Прогнозы и ставки на матч «Зенит» — ЦСКА

— Ваш прогноз на матч?

И.Р.: «Зенит» в мячик, в два. Пусть команда плохо укомплектовалась, но в целом, судя по зиме, она готова.

Е.Х.: Состав «Зенита» сильнее, сейчас он мобилизуется после труднообъяснимых провалов в последних домашних матчах. Игру команды определяют футболисты, не умаляя достоинств Семака. В любой момент способны изменить ситуацию в свою пользу. Выиграют здесь, и вновь станут чемпионами.

«Краснодар» — «Крылья Советов»

Краснодар. 1 марта. 19:30 мск

— Здесь все однозначно?

И.Р.: Скорее да, чем нет. Но вокруг «Крыльев» столько нефутбольных тем, что их вообще трудно прогнозировать.

Е.Х.: Дума, да. «Краснодар» не будет допускать осечек в весенней части. «Крыльям» нужно разобраться внутри, чего они вообще хотят.

— «Крылья» вообще собираются всерьез сражаться на финишной прямой?

И.Р.: Осинькин уйдет летом, очевидно. Но и у него, и у футболистов есть свои мотивы продолжать биться. Пришел Зиньковский в короткую аренду. За себя, понятно, будут играть, но и за тренера тоже. Он и Сергеев, как минимум, которых Игорь Витальевич сделал людьми в большом футболе. Выпали из составов больших клубов. Есть, что доказывать. Уязвленное самолюбие, их взаимопонимание сыграют на этом этапе в пользу «Крыльев». Не думаю, что команда станет «мягкой игрушкой». Состав неплохой. В зоне прямого вылета, что бы ни происходило вокруг клуба, их не будет. Ситуация у «Химок» и «Оренбурга» с учетом большого отставания намного хуже.

Е.Х.: Нынешнее поколение игроков, именно нынешнее поколение, не будет бороться за тренера. Я сам тольяттинский, поэтому Осинькин для меня не чужой. Вдвойне обидно. Хотел бы пожелать терпения Игорю, и удачи.

— Обыски у агентов игроков «КС» не влияют на их психологическое состояние?

И.Р.: Когда не просто болтовня, а уголовное дело в отношении Шпинева, скажем, это серьезная штука. Не хочу заниматься спекуляциями здесь, но на функционерах это сказывается. На тех, кто может пострадать. Пусть там и новое руководство сейчас, но кто-то остался. Игроки в меньшей степени переживают по этому поводу. Идет инерция, Андреев с приходом нового губернатора уже не имеет влияния на клуб.

Е.Х.: Сегодняшние игроки об этом не думают. Каждый сам за себя. Ни о чем особо не переживают.

— «Краснодар» будет иметь безусловное игровое и территориальное преимущество?

И.Р.: Поставлю на условные — 3:1. «Крылья» будут создавать моменты в контригре, у них есть атака, поэтому забьют. Но «Краснодар» все же команда другого уровня. Мусаев поднаторел в плане предсезонки зимней. Это уже не тот тренер, который был в первый свой заход. И не думаю, что случайно они никого не взяли. У них достаточно сильная скамейка. Почему, например, не предположить, что зимой мог сильно прибавить Козлов. И начать серьезно конкурировать с вингерами за место в стартовом составе.

Несмотря на то, что Галицкий подчеркнуто не участвовал в «гонке вооружений», которые устроили «Зенит» со «Спартаком», команда будет претендовать на «золото». Она хорошо укомплектовалась прошлым летом. Но какая-нибудь, не дай Бог, травма Кордобы может все переломать. Есть Смолов, но в последние пару лет он больше действует из глубины. Кокшаров в аренду ушел. Вот в этом плане немножко с огнем играют. Тем более Кордоба — человек вспыльчивый, может на ровном месте схватить длительную дисквалификацию. Но, наверное, Галицкий с Хашигом все эти риски учитывали. А в центре поля всегда есть пять человек на три места без потери в качестве.

«Краснодар» «Краснодар»

В целом, удивлюсь, если «Краснодар» сейчас начнет терять очки. Хотя опять-таки помним начало сезона, когда они сыграли ничьи с «Ахматом», «Махачкалой» и «Факелом». Но тогда не было Кордобы, что самый принципиальный момент. В общем, все возможно, но мое мнение вы поняли. Пусть Кокорин и называет наш чемпионат «говном», он мне в плане непредсказуемости нравится. Команды из нижней половины не имеют никаких комплексов перед грандами. И из первой лиги выходят подготовленные команды, которые показывают содержательный, пусть и совершенно разный футбол.

Е.Х.: Не думаю, что будет большое преимущество «Краснодара». Просто более мастеровитая команда с шикарным нападающим Кордобой. Используют любой момент в свою пользу. Но на чемпионство их не хватит. «Зенит» все равно допустит меньше осечек. А «Крылья» будут стараться, «пыхтеть», однако этого мало. Хотя Осинькин как никто умеет находить изъяны соперника.

Прогнозы и ставки на «Краснодар» — «Крылья Советов»

— Стадион будет заполнен, несмотря на FanID?

И.Р. В Краснодаре с этим как-то попроще. С учетом климата и количества проданных абонементов, думаю, да.

Е.Х.: Там менеджмент хорошо в этом плане работает. Да и болельщики буквально влюблены в эту команду.

«Спартак» — «Оренбург»

Москва. 2 марта. 16:30 мск

— А сюда сколько людей придет?

И.Р.: Много, думаю. Большие ожидания. И вообще посещаемость арены «Открытие» резко выросла в этом сезоне. Вдвое выше, чем в прошлом. Даже если сравнить декабрь с тем же периодом годом раньше при Абаскале. Народ не обманешь — он видит, когда команда играет, а когда непонятно чем страдает. Не знаю, удастся ли Становичу этот кураж сохранить, но такой команды, как в конце прошлого года, я очень давно не видел. Можно вспомнить только осень при Каррере, притом не в чемпионском сезоне, а когда обыграли ЦСКА, «Зенит», «Севилью» 5:1 грохнули...

Е.Х.: Нормально придет тоже. Народ, чувствую, ждет возобновления чемпионата.

— Манфред Угальде, или Ливай Гарсия на острие атаки?

И.Р.: Не верю, что поставит Гарсию и задвинет Угальде. Приглашение тринидадского парня — решение нового спортивного директора. Понятно, не без согласия Станковича. Но для любого тренера, как можно больше игроков хороших и разных. Он в высшей степени самодостаточен. Спокойно ставит в Эмиратах второй состав с «Зенитом», никому ничего не собираясь доказывать.

Е.Х.: Можно купить и за сто миллионов. Но еще раз говорю, всем надо время, чтобы освоиться. Еще получит свою критику. Поэтому пока Угальде.

— В раздевалке там ничего не нарушится?

И.Р.: Нет. Гарсию взяли с учетом его многофункциональности, что он может сыграть на нескольких позициях. Но справа получается три человека.

Е.Х.: Нет, все будет по уму. Без Станковича такие решения не принимаются.

— Так кто будет справа?

И.Р.: Бонгонду за что задвигать? Сам проснулся и где-то разбудил «Спартак». С его победного гола ЦСКА началась эта сумасшедшая серия.

Е.Х.: Я не тренер этой команды. Трудный выбор с учетом возможностей Солари, не знаю.

— Погода и поле могут на что-то повлиять?

И.Р.: Сейчас в РПЛ на 90 процентов современные стадионы, приличные газоны научились стелить. Вообще, где есть деньги, поля всегда будут на уровне. Только что был на матче «Интер» (Майями) — «Канзас», куда перешел Шапи. Разговаривал с ним, так он сказал, что никакие другие виды спорта не мешают подготовить поля к футболу. Кстати, думал, что в Майями выйдет на замену на полчаса, но сыграл в старте, и не плохо. С учетом, что три недели не тренировался. Но там без шансов — Месси и компания (3:1). Хотя у «Канзаса» при 1:0 в пользу хозяев были два железных момента.

Е.Х.: Да, шанс для «Оренбурга». Они все-таки более привычные к любым условиям.

— Возвращаясь непосредственно к «Спартаку», очень же плохо в последние годы по весне играет?

И.Р.: Отвратительно. Особенно при Абаскале. Да и опять-таки, если брать зимние сборы, помним, как при Кононове блестяще выиграли зимний турнир, а потом завалили всю концовку первенства. И вновь вопрос к Станковича, как он справится с зимней подготовкой, которой никогда по большому счету не занимался.

Е.Х.: Я бы не стал вспоминать прошлое. Станкович хорошо это все понимает. Поначалу будет ориентироваться на тех футболистов, которые ему более знакомы.

«Спартак» — «Оренбург» globallookpress.com

— Что «Оренбург» одержал единственную победу именно над «Спартаком» в первом туре, как-то засело в головах красно-белых?

И.Р.: Уверен, что сидит, потому что ту игру «Спартак» провел абсолютно безобразно. Поймали его на длинных передачах, чем оренбуржцы и отличались прежде. Сейчас все это разберут, будут учитывать. И тогда как раз задались вопросом, что за тренер Станкович. Оказалось, хороший.

Е.Х.: На установке будет сказано, конечно.

— «Оренбург» то по 3-5 пропускал на сборах, то на ноль играл. Как это объяснить?

И.Р.: Разными задачами и нагрузками.

Е.Х.: Тренер пытается, ищет каждый раз какие-то новые сочетания игроков.

Прогнозы и ставки на матч «Спартак» — «Оренбург»

— 1.27 дают букмекеры на победу «Спартака». Все верно?

И.Р.: Да. Поставлю на 3:0, хотя может быть и больше.

Е.Х.: Так категорично на весенний футбол ставить не надо. И все же, если хотите мой прогноз, уверенная победа «Спартака».

«Ростов» — «Динамо»

Ростов-на-Дону. 2 марта. 19:30 мск

— Скоропостижный уход Валерия Карпина...

И.Р.: А вот это самое интересное в нынешнем туре. Притом, что за несколько дней до его отставки говорил Гурцкая, логики в произошедшем немного. Объяснение о сосредоточении на сборной — какая-то «дичь» полная.

Е.Х.: Может быть, и впрямь желание сосредоточиться на сборной, с учетом вероятного снятия санкций. Но скорее, какие-то внутренние неурядицы.

— Как за три дня до возобновления чемпионата, ответственный человек мог так поступить?

И.Р.: Не понятно. После семи лет такого долгосрочного сотрудничества, когда жили душа в душу. Возможно как-то связано с уходом Глебова в «Динамо». Может, психанул. Понимал, что остался без центра поля. Саравия уехал, и не вернулся... При этом они не вверх, не вниз. Самая понятная в этом плане ситуация. «Минус 9» от пятого места и «плюс 10» от зоны стыков. С одной стороны нет мотивации, с другой — получай зарплату еще четыре месяца. Возможно, хочет отдышаться, и взять на себя что-то серьезное.

Е.Х.: Домысливать не буду. Но тренер был при работе, и ушел в одночасье. Мне это трудно понять. Сейчас больше интересно, как сыграет с «Ростовом» Глебов. Палка о двух концах. С одной стороны знает там всех, как облупленных. С другой — может банально перегореть, как это часто бывает. Тем более ростовская публика его вряд ли на ура встретит.

— Решение Карпина, или супруги?

И.Р.: Не фунт изюма ездить без аэропорта. Что Дарья утомилась от всего этого графика, прекрасно понимаю. Сейчас вот в Вашингтон прилетел на три матча Овечкина. Все это вокруг его битвы за рекорд НХЛ. Очень похоже, что уже в этом сезоне решит, хотя все ждали в следующем. Но такими темпами двигается... Так вот, если о женах, совершенно милейшая у Саши супруга. Понятно, из интеллигентной семьи, дочка Веры Глаголевой. Говорит прекрасно, супер! Но на его решения никак не влияет.

Е.Х.: Ха, не знаю. Но жены решают многое.

— Почему Джонатан Альба, а не Виктор Онопко в качестве исполняющего обязанности?

И.Р.: Онопко, который пришел под Карпина, как-то счел некорректным подхватывать знамя. Так вижу. Надо у Виктора Савельевича спросить, все мы с ним в прекрасных отношениях.

Е.Х.: Наверное, лучше понимает внутренние требования. Потом Виктор не может наорать, «напихать» в раздевалке, слишком интеллигентный для главного.

Джонатан Альба «Ростов»

— Как поняли ситуацию со спортдиром Алексеем Рыскиным?

И.Р.: Исходя из слов Арутюнянца, думал, что тоже уходит. Но потом увидел его слова о Карпине, которые он произносил, как сотрудник клуба.

Е.Х.: Здесь можем только догадываться. Разругались, о чем-то не договорились, возможно.

— Такая игра на зимнем Кубке, когда «Ростов» обыграл «Динамо» — 4:0, тоже забыта?

И.Р.: Не имеет никакого значения. Довольно многого жду от «Динамо» весной. О них вообще никто не говорит, якобы разбалансированы. Но, на самом деле, если вспомнить, в предыдущем чемпионате было примерно то же самое, а потом рванули после зимней паузы. Команда всего в четырех очках от первого места. И приход Глебова, мужика, которого не хватало, в том числе и в раздевалке. Он может стать своего рода Денисовым в «Локомотиве». Пришла в голову такая аналогия сейчас по ходу нашего разговора. А вот участие «Локо» в золотой гонке близко к нулю. Нет центрфорварда, Воробьев крайне нестабилен, если чуть отвлекаясь от темы.

Е.Х.: Ни о чем. Одни плавают в бассейне перед игрой, другие нагружаются в тренажерном зале.

Прогнозы и ставки на матч «Ростов» — «Динамо»

— Динамовцы только на победу в Ростове нацелены?

И.Р.: Думаю, да. Не знаю уж там в два, или сколько, но хотя бы в мяч выиграют.

Е.Х.: Хочется, чтобы динамовцы выиграли. Но не победят.