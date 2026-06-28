прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.22

29 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ахмат» и «Борац» Баня-Лука. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненцы минувший сезон провели вполне продуктивно. Команда Станислава Черчесова заняла итоговое 9-е место в РПЛ.

При этом «Ахмат» на 6 очков отстал от восьмой позиции. А вот забили грозненцы 35 мячей в 30 поединках чемпионата России.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Грозненцы не сумели одолеть «Сочи» (1:3).

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До того команда расписала мировую с махачкалинским «Динамо» (1:1). А вот поединок с «Пари НН» завершился успехом (2:1).

В своих последних матчах «Ахмат» не отличался стабильностью результатов. Проблемы с реализацией никуда не запропастились, притом, что не проигрывает команда уже 3 матча кряду.

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Состояние команды: В новом сезоне команде придется непросто. Грозненцы явно намерены побороться за попадание в топ-6, вот только пока откровенно не дотягивают до этого.

Пока что на месте раскрывшийся заново Георгий Мелкадзе. Форвард грозненцев забил 7 мячей в минувшем чемпионате.

«Борац» Баня-Лука

Турнирное положение: «Красно-синие» провели прекрасный сезон. Команда заняла 1 место в турнирной таблице своего чемпионата.

Причем «Борац» Баня-Лука в 36 матчах минувшего сезона уступила всего 4 раза. А вот пропустила симпатичная команда лишь 20 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Красно-синие» не справились с «Нови Белградом» (1:1).

Немного ранее команда переиграла «Сутьеску» (1:0). Зато поединок с «Единством» завершился ярким успехом (8:0).

Плюс «Борац» Баня-Лука до последней ничьей победил 3 раза подряд. К тому же «красно-синие» уже активно проводят летние спарринги.

Состояние команды: «Борац» весьма симпатично выглядит в атаке. В минувшем чемпионате Боснии и Герцеговины команда наколотила 76 мячей в 36 матчах.

Вот только не совсем понятно, в какой форме находятся лидеры команды. «Красно-синие» сейчас только набирают оптимальные кондиции.

Тем не менее, боснийцы явно постараются воспользоваться преимуществом в игровой практике. Да и в спаррингах команда выглядит весьма выгодно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Борац» Баня-Лука в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценивается в 3.31, тогда как победа соперника — в 2.90.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.22 и 1.71.

Прогноз: «Ахмат» пока сберег костяк лидеров, да и оппонент весьма выгодно выглядит в летних спаррингах.

2.22 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Ахмат» — «Борац» Баня-Лука принесёт чистый выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.73 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.73 на матч «Ахмат» — «Борац» Баня-Лука позволит вывести на карту выигрыш 2730₽, общая выплата — 3730₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.73.

Пять причин, почему ставка зайдет