Мусаев — о зимних сборах «Краснодара»: Ребята молодцы, отлично потрудились

Главный тренерподвел итоги зимних сборов своей команды.

«В целом, если брать весь сбор, хорошая работа, хорошая самоотдача. Ребята молодцы, отлично потрудились. Сейчас пара выходных, завтра возвращаемся домой. Готовимся к чемпионату.

У нас самые высокие цели, мы уверены в себе, ждём начала. Какую оценку поставил бы команде за сборы? Четыре с плюсом», — сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» располагается на 1-й позиции с 39-ю баллами, а «Зенит» занимает 2-ю строчку с тем же количеством очков.