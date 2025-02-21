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    Мусаев — о зимних сборах «Краснодара»: Ребята молодцы, отлично потрудились

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги зимних сборов своей команды.

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «В целом, если брать весь сбор, хорошая работа, хорошая самоотдача. Ребята молодцы, отлично потрудились. Сейчас пара выходных, завтра возвращаемся домой. Готовимся к чемпионату.

    У нас самые высокие цели, мы уверены в себе, ждём начала. Какую оценку поставил бы команде за сборы? Четыре с плюсом», — сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе.

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