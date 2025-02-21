«Краснодар» за три минуты шокировал «Динамо» и одержал победу в товарищеском матче

Товарищеский матч «Краснодар» — «Динамо» — 2:1 (0:0) Голы: Виктор Са, 47 (1:0), Гонсалес (Виктор Са), 51 (2:0), Гладышев (Карраскаль), 82 (2:1)«Краснодар»: Агкацев, Оласа (Хмарин, 80), Коста, Тормена (Кайо, 29), Петров (Гонсалес, 46), Черников (Газинский, 63), Кастаньо (Кривцов, 46), Сперцян (Козлов, 70), Виктор Са (Олусегун, 70), Батчи (Мозес, 63), Кордоба (Смолов, 70)«Динамо» (Москва): Лунёв, Касерес, Фернандес (Зайдензаль, 40), Бальбуэна, Маричаль, Чавес (Мирошниченко, 75), Бителло, Артур, Карраскаль (Смелов, 83), Гладышев, Тюкавин (Хубулов, 46)Предупреждения: Коста, 31, Оласа, 41, Гонсалес, 62, Газинский, 65, Кривцов, 78 — Касерес, 14, Зайдензаль, 69, Бальбуэна, 78

Первый тайм: «Динамо» активнее, но без голов

С первых минут команды играли с неплохой интенсивностью, но без серьезных угроз воротам. Краснодарцы пробовали включать прессинг, однако «Динамо» справлялось и отвечало своими выпадами.

Первым опасный момент создал Гладышев — его дальний удар в створ не попал. У «Краснодара» выделялся Джон Кордоба, который несколько раз здорово открывался и пробовал угрожать воротам, но защитники бело-голубых читали его маневры.

К концу тайма «Динамо» прибавило. На 44-й минуте москвичи создали самый реальный шанс открыть счет: Касерес прострелил с фланга, Тюкавин пробил головой в упор, но Агкацев среагировал и совершил сэйв. Добивание Бителло блокировал защитник.

На перерыв команды ушли при 0:0, но казалось, что «Динамо» ближе к тому, чтобы открыть счет.

Взрыв «Краснодара» в начале второго тайма

Перерыв изменил расклад. Краснодарцы вернулись на поле куда заряженнее и буквально с первых минут прижали соперника. Уже на 47-й минуте Виктор Са продрался в штрафную, продавил Касереса и элегантно отправил мяч в дальний угол — 1:0.

«Динамо» не успело прийти в себя, как пропустило второй. На 50-й минуте Са снова оказался в центре внимания: ворвался в штрафную и выкатил мяч под удар Джованни Гонсалесу. Уругвайский защитник не сплоховал и пробил точно в нижний угол — 2:0.

«Динамо» оживает, но не успевает отыграться

После такого нокдауна динамовцам понадобилось время, чтобы прийти в себя. Краснодарцы, получив комфортный перевес, не спешили атаковать, сосредоточившись на обороне.

Шанс сократить отставание появился у Гладышева на 68-й минуте — он обострил ситуацию в штрафной и пробил в дальний угол, но мяч прошел мимо створа. А на 71-й Артур получил шикарную передачу и выскочил один на один, но ударил выше ворот.

В концовке «Динамо» окончательно завладело инициативой, все чаще подбираясь к воротам. Опасно бил Мирошниченко, на 88-й минуте Газинский замыкал подачу с углового, но Лунёв надежно сыграл на линии.

Награда за старания пришла на 82-й минуте: Карраскаль перехватил неудачный пас Агкацева и сразу выкатил мяч на Гладышева, который хладнокровно уложил мяч в нижний угол — 1:2.

Всё о футболе России

Последние минуты прошли под давлением «Динамо», но сравнять счет бело-голубые так и не сумели.

Что дальше?

Товарищеский матч оставил тренерам обеих команд объёмное домашнее задание перед возобновлением сезона. «Краснодар» стартует в чемпионате игрой с «Крыльями Советов», а «Динамо» ждет встреча с «Ростовом».

Календарь и таблица РПЛ

Если судить по этой игре, «быки» уже набирают форму, а динамовцам стоит поработать над реализацией моментов.