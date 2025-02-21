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    «Краснодар» за три минуты шокировал «Динамо» и одержал победу в товарищеском матче

    «Быки» закрыли третий тренировочный сбор победой над бело-голубыми в контрольном матче

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    «Динамо» — «Краснодар»
    Московское «Динамо» и «Краснодар» провели товарищескую встречу, в которой «быки» одержали победу со счетом 2:1. Исход матча во многом определил резкий всплеск активности краснодарцев в начале второго тайма — два быстрых гола в исполнении Виктора Са и Джованни Гонсалеса стали решающими.
    Товарищеский матч
    «Краснодар» — «Динамо» — 2:1 (0:0)
    Голы: Виктор Са, 47 (1:0), Гонсалес (Виктор Са), 51 (2:0), Гладышев (Карраскаль), 82 (2:1)«Краснодар»: Агкацев, Оласа (Хмарин, 80), Коста, Тормена (Кайо, 29), Петров (Гонсалес, 46), Черников (Газинский, 63), Кастаньо (Кривцов, 46), Сперцян (Козлов, 70), Виктор Са (Олусегун, 70), Батчи (Мозес, 63), Кордоба (Смолов, 70)«Динамо» (Москва): Лунёв, Касерес, Фернандес (Зайдензаль, 40), Бальбуэна, Маричаль, Чавес (Мирошниченко, 75), Бителло, Артур, Карраскаль (Смелов, 83), Гладышев, Тюкавин (Хубулов, 46)Предупреждения: Коста, 31, Оласа, 41, Гонсалес, 62, Газинский, 65, Кривцов, 78 — Касерес, 14, Зайдензаль, 69, Бальбуэна, 78

    Первый тайм: «Динамо» активнее, но без голов

    С первых минут команды играли с неплохой интенсивностью, но без серьезных угроз воротам. Краснодарцы пробовали включать прессинг, однако «Динамо» справлялось и отвечало своими выпадами.

    Первым опасный момент создал Гладышев — его дальний удар в створ не попал. У «Краснодара» выделялся Джон Кордоба, который несколько раз здорово открывался и пробовал угрожать воротам, но защитники бело-голубых читали его маневры.

    «Динамо» — «Краснодар»

    К концу тайма «Динамо» прибавило. На 44-й минуте москвичи создали самый реальный шанс открыть счет: Касерес прострелил с фланга, Тюкавин пробил головой в упор, но Агкацев среагировал и совершил сэйв. Добивание Бителло блокировал защитник.

    На перерыв команды ушли при 0:0, но казалось, что «Динамо» ближе к тому, чтобы открыть счет.

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    Взрыв «Краснодара» в начале второго тайма

    Перерыв изменил расклад. Краснодарцы вернулись на поле куда заряженнее и буквально с первых минут прижали соперника. Уже на 47-й минуте Виктор Са продрался в штрафную, продавил Касереса и элегантно отправил мяч в дальний угол — 1:0.

    «Динамо» — «Краснодар»

    «Динамо» не успело прийти в себя, как пропустило второй. На 50-й минуте Са снова оказался в центре внимания: ворвался в штрафную и выкатил мяч под удар Джованни Гонсалесу. Уругвайский защитник не сплоховал и пробил точно в нижний угол — 2:0.

    «Динамо» оживает, но не успевает отыграться

    После такого нокдауна динамовцам понадобилось время, чтобы прийти в себя. Краснодарцы, получив комфортный перевес, не спешили атаковать, сосредоточившись на обороне.

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    • Шанс сократить отставание появился у Гладышева на 68-й минуте — он обострил ситуацию в штрафной и пробил в дальний угол, но мяч прошел мимо створа. А на 71-й Артур получил шикарную передачу и выскочил один на один, но ударил выше ворот.

    В концовке «Динамо» окончательно завладело инициативой, все чаще подбираясь к воротам. Опасно бил Мирошниченко, на 88-й минуте Газинский замыкал подачу с углового, но Лунёв надежно сыграл на линии.

    «Динамо» — «Краснодар»

    Награда за старания пришла на 82-й минуте: Карраскаль перехватил неудачный пас Агкацева и сразу выкатил мяч на Гладышева, который хладнокровно уложил мяч в нижний угол — 1:2.

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    Последние минуты прошли под давлением «Динамо», но сравнять счет бело-голубые так и не сумели.

    Что дальше?

    Товарищеский матч оставил тренерам обеих команд объёмное домашнее задание перед возобновлением сезона. «Краснодар» стартует в чемпионате игрой с «Крыльями Советов», а «Динамо» ждет встреча с «Ростовом».

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    Если судить по этой игре, «быки» уже набирают форму, а динамовцам стоит поработать над реализацией моментов.

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