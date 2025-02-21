«Краснодар» за три минуты шокировал «Динамо» и одержал победу в товарищеском матче

Первый тайм: «Динамо» активнее, но без голов
С первых минут команды играли с неплохой интенсивностью, но без серьезных угроз воротам. Краснодарцы пробовали включать прессинг, однако «Динамо» справлялось и отвечало своими выпадами.
Первым опасный момент создал Гладышев — его дальний удар в створ не попал. У «Краснодара» выделялся Джон Кордоба, который несколько раз здорово открывался и пробовал угрожать воротам, но защитники бело-голубых читали его маневры.
К концу тайма «Динамо» прибавило. На 44-й минуте москвичи создали самый реальный шанс открыть счет: Касерес прострелил с фланга, Тюкавин пробил головой в упор, но Агкацев среагировал и совершил сэйв. Добивание Бителло блокировал защитник.
На перерыв команды ушли при 0:0, но казалось, что «Динамо» ближе к тому, чтобы открыть счет.
Взрыв «Краснодара» в начале второго тайма
Перерыв изменил расклад. Краснодарцы вернулись на поле куда заряженнее и буквально с первых минут прижали соперника. Уже на 47-й минуте Виктор Са продрался в штрафную, продавил Касереса и элегантно отправил мяч в дальний угол — 1:0.
«Динамо» не успело прийти в себя, как пропустило второй. На 50-й минуте Са снова оказался в центре внимания: ворвался в штрафную и выкатил мяч под удар Джованни Гонсалесу. Уругвайский защитник не сплоховал и пробил точно в нижний угол — 2:0.
«Динамо» оживает, но не успевает отыграться
После такого нокдауна динамовцам понадобилось время, чтобы прийти в себя. Краснодарцы, получив комфортный перевес, не спешили атаковать, сосредоточившись на обороне.
Шанс сократить отставание появился у Гладышева на 68-й минуте — он обострил ситуацию в штрафной и пробил в дальний угол, но мяч прошел мимо створа. А на 71-й Артур получил шикарную передачу и выскочил один на один, но ударил выше ворот.
В концовке «Динамо» окончательно завладело инициативой, все чаще подбираясь к воротам. Опасно бил Мирошниченко, на 88-й минуте Газинский замыкал подачу с углового, но Лунёв надежно сыграл на линии.
Награда за старания пришла на 82-й минуте: Карраскаль перехватил неудачный пас Агкацева и сразу выкатил мяч на Гладышева, который хладнокровно уложил мяч в нижний угол — 1:2.
Последние минуты прошли под давлением «Динамо», но сравнять счет бело-голубые так и не сумели.
Что дальше?
Товарищеский матч оставил тренерам обеих команд объёмное домашнее задание перед возобновлением сезона. «Краснодар» стартует в чемпионате игрой с «Крыльями Советов», а «Динамо» ждет встреча с «Ростовом».
Если судить по этой игре, «быки» уже набирают форму, а динамовцам стоит поработать над реализацией моментов.