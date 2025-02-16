Постекоглу прокомментировал победу «Тоттенхэма» в матче против «Манчестер Юнайтед»

Главный тренервысказался об игре своей команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги против(1:0).

«Нам было важно выиграть сегодня, и это была важная игра для нас, чтобы улучшить наше положение в турнирной таблице.

Я думаю, что временами мы играли прилично. Наш прессинг был динамичным. Мы можем играть лучше и будем прибавлять. Самым главным сегодня была победа», — приводит слова Постекоглу BBC.

После этого матча «Тоттенхэм» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 30-ю очками в активе. В следующем поединке «шпоры» сыграют против «Ипсвич Таун» 22-го февраля.