«Тоттенхэм» справился с кризисным «МЮ»: Викарио спасает, а Гарначо мажет

Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 25‑го тура АПЛ. Единственный мяч на 13‑й минуте забил Джеймс Мэддисон. «Тоттенхэм» набрал 30 очков и поднялся на 12‑е место в турнирной таблице, «Юнайтед» (29) идет 15‑м.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 1:0 Гол: 1:0 Джеймс Мэддисон (13') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кевин Дансо (Арчи Грей, 78'), Бен Дэвис, Джед Спенс, Педро Порро, Лукас Бергвалль (Папе Сарр, 64'), Родриго Бентанкур (Ив Биссума, 78'), Деян Кулушевски, Джеймс Мэддисон (Бреннан Джонсон, 64'), Сон Хын Мин (Вильсон Одобер, 87'), Матис Тель Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Патрик Доргу, Диогу Далот, Нуссайр Мазрауи, Гарри Магуайр, Маттейс де Лигт, Алехандро Гарначо, Каземиро (Chido Obi, 90'), Бруну Фернандеш, Расмус Хёйлунн, Джошуа Зиркзее Предупреждения: Каземиро (41'), Бен Дэвис (79'), Патрик Доргу (90')

Если бы Алехандро Гарначо оказался чуть точнее, история этого матча могла бы быть совсем другой. Но аргентинец запорол свои моменты, Гульельмо Викарио сыграл гениально, а «Тоттенхэм» наконец-то выдал победный матч. Гол Джеймса Мэддисона в первом тайме стал решающим, а «Манчестер Юнайтед» отправился домой с уже 12-м поражением в сезоне.

Эндж Постекоглу вздохнул с облегчением — его команда прервала серию неудач, а возвращение Мэддисона и Викарио добавило «шпорам» необходимой уверенности. У «Юнайтед» же всё по старой схеме: невнятный центр поля, хаотичная оборона и бессмысленные попытки догнать игру.

Стартовый натиск «Юнайтед» и ответ «Тоттенхэма»

В первые 15 минут «Юнайтед» выглядел неплохо. Уже на 10-й минуте Расмус Хёйлунн пробил по воротам, но Викарио уверенно среагировал. Затем настал черёд Гарначо — удар в ближний угол, но снова вратарь «шпор» на месте.

Казалось, гости контролируют ситуацию, но «Тоттенхэм» терпел и ждал своего шанса. А когда он появился, «Юнайтед» ничего не смог с этим сделать. Лукасу Бергваллю дали слишком много пространства — юный полузащитник пробил с линии штрафной, а Джеймс Мэддисон первым оказался на добивании и без проблем открыл счёт.

«Тоттенхэм» — «МЮ» x.com/premierleague

Рубен Аморим только покачал головой — центральная зона «МЮ» выглядела катастрофически плохо. Каземиро, который впервые вышел в старте с декабря, проигрывал дуэли Бергваллю и Матису Телю, а его единственный «вклад» — это фол на Соне, за который он получил жёлтую карточку.

«Тоттенхэм» полностью перехватил инициативу. Тель проверил Онану, Спенс раз за разом проходил по флангу, но второго гола не случилось.

Гарначо и Викарио: дуэль, которая решила матч

Второй тайм начался с активных атак «Тоттенхэма» — Дьед Спенс шикарно ушёл от Мазрауи, прострелил на Теля, но тот не попал по мячу. «Юнайтед» уповал на контратаки, но их реализация оставалась на уровне дворового футбола.

Гарначо мог стать героем. На 65-й минуте он убежал один на один, но пробил прямо во вратаря. Через несколько минут — ещё один момент, и снова Викарио! Итальянец каким-то чудом успел выставить руку и отразить мощнейший удар аргентинца в ближний угол.

«Тоттенхэм» — «МЮ» x.com/premierleague

Постекоглу нервничал, потому что «Тоттенхэм» хоть и играл лучше, но не мог забить второй. «Юнайтед» оставался в игре, хотя команда Аморима не сделала для этого почти ничего.

На 80-й минуте Джош Зиркзе чуть не наказал «шпор» за расточительность — после подачи углового его удар головой прошёл в нескольких сантиметрах от штанги. А на 87-й Каземиро завалился в штрафной и требовал пенальти, но Роберт Джонс не купился на это падение.

«Тоттенхэм» — «МЮ» x.com/premierleague

Постекоглу решил не рисковать и освежил состав — на поле вышли Папе Сарр, Бреннан Джонсон и Арчи Грэй. Аморим же был вынужден бросить в бой 17-летнего Чидози Оби-Мартина, у которого просто не было времени хоть как-то повлиять на игру.

Что дальше?

«Тоттенхэм» наконец-то вернулся к победам, но впереди ещё много работы. Возвращение Мэддисона и Викарио — ключевой момент, но без стабильности «шпоры» могут снова провалиться.

«Тоттенхэм» — «МЮ» x.com/premierleague

А «Манчестер Юнайтед» продолжает топтаться на месте. У команды нет ни внятной структуры, ни уверенности, ни плана на игру. Единственная надежда — на молодёжь, но пока даже Гарначо, у которого был шанс спасти матч, не может взять на себя лидерские функции.

Календарь и таблица АПЛ

Следующий матч «Юнайтед» проведёт дома. Но есть ли у них по-настоящему домашний стадион, когда собственные фанаты уже устали от постоянных разочарований?