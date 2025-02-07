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    ПСЖ — «Монако»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    7 февраля в Париже состоится центральный матч 21-го тура чемпионата Франции, в котором ПСЖ примет «Монако». Начало игры в 23:05 по мск.

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    И ПСЖ, и «Монако» выиграли в прошлом туре. «Парижане» разгромили 5:2 «Брест», а «монегаски» обыграли 4:2 «Осер». На данный момент хозяева уверенно лидируют в таблице, «Монако» же идет третьим. При этом разница между ними по очкам огромная — 17 пунктов.

    5 января соперники провели последний очный матч. Это было в рамках финала Суперкубка Франции, который выиграл ПСЖ 1:0. В декабря «парижане» со счетом 4:2 одолели гостей в чемпионате.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз с коэффициентом 2.05.

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.41 на победу ПСЖ, 5.70 на ничью, 6.70 на победу «Монако».

    • Искусственный интеллект уверен, что матч завершится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

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