И ПСЖ, и «Монако» выиграли в прошлом туре. «Парижане» разгромили 5:2 «Брест», а «монегаски» обыграли 4:2 «Осер». На данный момент хозяева уверенно лидируют в таблице, «Монако» же идет третьим. При этом разница между ними по очкам огромная — 17 пунктов.
5 января соперники провели последний очный матч. Это было в рамках финала Суперкубка Франции, который выиграл ПСЖ 1:0. В декабря «парижане» со счетом 4:2 одолели гостей в чемпионате.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты на матч:
- Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.41 на победу ПСЖ, 5.70 на ничью, 6.70 на победу «Монако».
- Искусственный интеллект уверен, что матч завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.
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