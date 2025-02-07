7 февраля в Париже состоится центральный матч 21-го тура чемпионата Франции, в которомпримет. Начало игры в 23:05 по мск.

И ПСЖ, и «Монако» выиграли в прошлом туре. «Парижане» разгромили 5:2 «Брест», а «монегаски» обыграли 4:2 «Осер». На данный момент хозяева уверенно лидируют в таблице, «Монако» же идет третьим. При этом разница между ними по очкам огромная — 17 пунктов.

5 января соперники провели последний очный матч. Это было в рамках финала Суперкубка Франции, который выиграл ПСЖ 1:0. В декабря «парижане» со счетом 4:2 одолели гостей в чемпионате.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на матч:

Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз с коэффициентом 2.05.

предлагают прогноз с коэффициентом 2.05. Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.41 на победу ПСЖ, 5.70 на ничью, 6.70 на победу «Монако».

Искусственный интеллект уверен, что матч завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

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