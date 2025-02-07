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    Есть ли шанс у «Монако» обыграть ПСЖ?

    ПСЖ — «Монако». Гости попытаются сократить отставание от парижан. На что лучше сделать ставку 7 февраля? Ответ — в прогнозе на матч 21-го тура чемпионата Франции с коэффициентом 2.05

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Монако»
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    Усман Дембеле — нападающий ПСЖ
    В рамках 21-го тура Лиги 1 ПСЖ на своем поле примет «Монако». Поединок пройдет 7 февраля и начнется в 23:05 по мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Февраля 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 23:05 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане располагаются на 1-й позиции в Лиге 1, набрав 50 очков за 20 туров. ПСЖ отстает от ближайшего преследователя уже на 10 баллов.

    К тому же, эта команда лидирует в таблице по результатам домашних встреч, набрав на своем поле 26 очков из 30-и возможных. За 10 встреч дома ПСЖ забил 27 голов при 8-и пропущенных.

    ПСЖ — Монако: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече парижане обыграли «Ле Ман» (2:0) в Кубке Франции, а до этого команда разгромила «Брест» со счетом 5:2 в Лиге 1, забив 4 гола во втором тайме.

    У ПСЖ продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 15 матчей подряд. За этот период команда сумела победить 12 раз при 3-х ничейных результатах.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: Ибраима Мбайе, Жоау Невеш и Уоррен Заир-Эмери (у всех — травмы).

    Состояние команды: ПСЖ очень хорош в нынешнем сезоне, правда в Лиге чемпионов не очень, но в Лиге 1 команда уверенно занимает 1-ю строчку, являясь основным претендентом на чемпионство.

    В нынешнем сезоне начал феерить нападающий Усман Дембеле, сейчас этот форвард возглавляет список лучших бомбардиров Лиги 1, забив 14 голов за 18 встреч.

    «Монако»

    Турнирное положение: Команда замыкает 3-ку лидеров в Лиге 1. После 20-и туров «Монако» набрал 37 очков, отставая от лидерства в чемпионате на 13 баллов.

    В гостях команда играет довольно неплохо, занимая по этому показателю 4-е место в лиге. «Монако» набрал 14 очков из 27-и возможных. Команда забила 15 голов в гостях за 9 встреч.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: В прошлом туре Лиги 1 «Монако» обыграл «Осер» со счетом 4:2, разгромив соперника во 2-м тайме. Матчем ранее команда всухую проиграла «Интер» (0:3) в Лиге чемпионов.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Монако» трижды победил и дважды проиграл. За этот период команда обыграла «Ренн» (3:2) в Лиге 1 и «Астон Виллу» (1:0) в Лиге чемпионов, а также уступила «Монпелье» (1:2) в чемпионате.

    Не сыграют: Фоларин Балоган, Джордж Инихена, Стефан Синго и Джордан Тезе (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Монако» еще имеет теоретические шансы догнать ПСЖ в Лиге 1, но это будет сделать крайне сложно, ведь отставая команда составляет уже 13 очков.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин регулярно выходит в стартовом составе команды, показывает неплохой уровень. В последних 3-х встречах футболист смог забить 1 гол.

    Статистика для ставок

    • ПСЖ не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах

    • «Монако» не может победить на своем поле в последних 5-и встречах

    • В последних 5-и очных противостояниях ПСЖ трижды обыгрывал «Монако»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПСЖ — 1.40, победа «Монако» — 6.40, ничья — за 5.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.38 и 3.05 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что ПСЖ уверенно обыгрывает «Монако». Парижане сейчас гораздо сильнее соперников.

    Ставка: Победа ПСЖ с форой (-1.5) за 2.05.

    Прогноз: У ПСЖ полный порядок с атакующей линией.

    Ставка: Индивидуальный тотал ПСЖ 2.5 больше за 1.97.

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    ПСЖ — «Монако»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 07.02.2025. Прогнозы на футбол. Есть ли шанс у «Монако» обыграть ПСЖ?
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