«Челси» на своем поле сыграет с «Вест Хэмом» в заключительном матче 24-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом лондонского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Челси»

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков в 20-ти матчах. «Синие» одержали 11 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 45:30.

В крайнем туре команда Марески играла в гостях против «Манчестер Сити». Лондонцы быстро открыли счет, но затем пропустили трижды и уступили со счетом 1:3.

До этого «Челси» не проигрывал три матча подряд. «Синие» одержали победу над «Вулверхэмптоном» (3:1), а также сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2) и «Кристал Пэлас» (1:1).

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» с 27 очками идет на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету «молотобойцев» 7 побед, 6 ничьих и 10 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 28:44.

В начале января «Вест Хэм» уволил Хулена Лопетеги и назначил на его место экс-наставника «Челси» Грэма Поттера. С новым тренером «молотобойцы» сразу же вылетели из Кубка Англии от «Астон Виллы» (1:2), а затем провели еще три игры в АПЛ.

«Вест Хэм» взял три очка в дерби с «Фулхэмом» (3:2), затем проиграл другой лондонской команде — «Кристал Пэлас» (0:2), а в крайнем туре разошелся миром с «Астон Виллой» (1:1).

Личные встречи

В первом круге «Челси» разгромил соперника в гостях со счетом 3:0.

В последних 10-ти встречах на счету «синих» 6 побед, «Вест Хэм» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Вест Хэм» с коэффициентом 3.10.