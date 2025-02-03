ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Челси» — «Вест Хэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 24-го тура АПЛ «Челси» — «Вест Хэм»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Вест Хэм
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Ман Сити»«Будь поскромнее». «Арсенал» посмеялся над Холанном, разгромив «Манчестер Сити» Патрик ДоргуНовый Бэйл из Дании. Доргу должен взбодрить вялый «Манчестер Юнайтед» Илкай ГюндоганХейлунн, вратарь-неудачник и еще три игрока, которых почему-то не стали продавать в январе
    Все новости спорта
    «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Челси»
    «Челси» на своем поле сыграет с «Вест Хэмом» в заключительном матче 24-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом лондонского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Челси»

    «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков в 20-ти матчах. «Синие» одержали 11 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 45:30.

    В крайнем туре команда Марески играла в гостях против «Манчестер Сити». Лондонцы быстро открыли счет, но затем пропустили трижды и уступили со счетом 1:3.

    До этого «Челси» не проигрывал три матча подряд. «Синие» одержали победу над «Вулверхэмптоном» (3:1), а также сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2) и «Кристал Пэлас» (1:1).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» с 27 очками идет на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету «молотобойцев» 7 побед, 6 ничьих и 10 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 28:44.

    В начале января «Вест Хэм» уволил Хулена Лопетеги и назначил на его место экс-наставника «Челси» Грэма Поттера. С новым тренером «молотобойцы» сразу же вылетели из Кубка Англии от «Астон Виллы» (1:2), а затем провели еще три игры в АПЛ.

    «Вест Хэм» взял три очка в дерби с «Фулхэмом» (3:2), затем проиграл другой лондонской команде — «Кристал Пэлас» (0:2), а в крайнем туре разошелся миром с «Астон Виллой» (1:1).

    Личные встречи

    В первом круге «Челси» разгромил соперника в гостях со счетом 3:0.

    В последних 10-ти встречах на счету «синих» 6 побед, «Вест Хэм» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Вест Хэм» с коэффициентом 3.10.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кальяри — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Жирона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вавринка — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Риу Аве — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры