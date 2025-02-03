Челси
Вест Хэм
«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» сражаются за место в Лиге чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Челси» на один балл отстает от топ-4. А вот отличилась команда 45 забитыми мячами при 30 пропущенных в свои ворота.
Челси — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Аристократы» были биты «Манчестер Сити» (1:3).
А вот до того команда нанесла поражение «Вулверхэмптону» (3:1). При этом поединок с «Борнмутом» завершился боевой ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Челси» забил 12 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Бенуа Бадиашиле, Уэсли Фофана, Ромео Лавиа — травмированы. Михаил Мудрик — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Аристократы» пока никак не могут набрать оптимальные кондиции. Да и тягаться за попадание в заветную четверку будет крайне сложно.
Матчи с «молотобойцами» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Челси» победил 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом в двух последних очных поединках с «Вест Хэмом» «аристократы» победили.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Молотобойцы» бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.
Причем «Вест Хэм» не столь ярко атакует, отличившись 28 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 44 раза в 23 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела достаточно успешно. «Молотобойцы» дали бой «Астон Вилле» (1:1).
До того команда дома уступила «Кристал Пэласу» (0:2). А вот тяжелый поединок с «Фулхэмом» завершился победой (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Хэм» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: Джаррод Боуэн, Никлас Фюллькруг, Жан-Клер Тодибо, Микаил Антонио — травмированы.
Состояние команды: «Молотобойцы» проводят довольно бледный отрезок. Команда не побеждала в 2 последних матчах.
При этом «Вест Хэм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет 11 зачетных баллов.
«Молотобойцы» уже полтора года не обыгрывали «Челси». Да и в нынешней диспозиции команда испытывает серьезные кадровые проблемы.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Вот только нужно срочно что-то делать с надежностью собственных тылов.
Статистика для ставок
- «Вест Хэм» не побеждает 2 матча кряду
- «Челси» в среднем забивает почти 2 мяча за матч
- «Молотобойцы» пропускают в среднем почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.
- 3.65Милан — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.80Рома — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.05Марсель — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка активно понесутся в атаку.
«Молотобойцы» имеют заметные сложности с надежностью тылов, к тому же в двух последних очных поединках уступили землякам.
Ставка: Фора «Челси» -2.5 за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75