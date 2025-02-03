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    «Челси» — «Вест Хэм». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, АПЛ, 3 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Вест Хэм»
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    3 февраля в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Вест Хэм». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Февраля 2025 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 23:00 Вест Хэм

    Вест Хэм

  • Лондон
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    «Челси»

    Турнирное положение: «Аристократы» сражаются за место в Лиге чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Челси» на один балл отстает от топ-4. А вот отличилась команда 45 забитыми мячами при 30 пропущенных в свои ворота.

    Челси — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Аристократы» были биты «Манчестер Сити» (1:3).

    А вот до того команда нанесла поражение «Вулверхэмптону» (3:1). При этом поединок с «Борнмутом» завершился боевой ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Челси» забил 12 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Бенуа Бадиашиле, Уэсли Фофана, Ромео Лавиа — травмированы. Михаил Мудрик — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Аристократы» пока никак не могут набрать оптимальные кондиции. Да и тягаться за попадание в заветную четверку будет крайне сложно.

    Матчи с «молотобойцами» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Челси» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом в двух последних очных поединках с «Вест Хэмом» «аристократы» победили.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Молотобойцы» бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Вест Хэм» не столь ярко атакует, отличившись 28 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 44 раза в 23 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела достаточно успешно. «Молотобойцы» дали бой «Астон Вилле» (1:1).

    До того команда дома уступила «Кристал Пэласу» (0:2). А вот тяжелый поединок с «Фулхэмом» завершился победой (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Хэм» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Джаррод Боуэн, Никлас Фюллькруг, Жан-Клер Тодибо, Микаил Антонио — травмированы.

    Состояние команды: «Молотобойцы» проводят довольно бледный отрезок. Команда не побеждала в 2 последних матчах.

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    При этом «Вест Хэм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет 11 зачетных баллов.

    «Молотобойцы» уже полтора года не обыгрывали «Челси». Да и в нынешней диспозиции команда испытывает серьезные кадровые проблемы.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Вот только нужно срочно что-то делать с надежностью собственных тылов.

    Статистика для ставок

    • «Вест Хэм» не побеждает 2 матча кряду

    • «Челси» в среднем забивает почти 2 мяча за матч

    • «Молотобойцы» пропускают в среднем почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка активно понесутся в атаку.

    «Молотобойцы» имеют заметные сложности с надежностью тылов, к тому же в двух последних очных поединках уступили землякам.

    Ставка: Фора «Челси» -2.5 за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75

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