«Брест» должен быть в хорошем настроении. Он пробился в стыковой раунд Лиги чемпионов, а в чемпионате выиграл 3 матча подряд. Ранее хозяева обыграли «Ренн», «Лион» и «Гавр». После этой серии они набрали 28 очков.
ПСЖ на неделе разгромил «Штутгарт» 4:1 в Лиге чемпионов, благодаря чему он гарантировал себе место в стыковом раунде турнира. Беспроигрышная серия команды Луиса Энрике продолжается с 30 ноября. В чемпионате последним результатом стала ничья 1:1 с «Реймсом». В турнирной таблице Лиги 1 «парижане» уверенно лидируют с 47 баллами.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз, выбранный коэффициент составляет 2.05.
- Букмекеры ожидаемо ставят на ПСЖ: 1.42 на гостей, 7.40 на хозяев, 5.20 на ничью.
- Прогноз ИИ: ПСЖ разгромит соперника со счетом 5:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брест» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.
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