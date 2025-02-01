В матче 20-го тура французской Лиги 1сыграет на выезде с. Игра состоится 1 февраля в 19:00 по мск.

«Брест» должен быть в хорошем настроении. Он пробился в стыковой раунд Лиги чемпионов, а в чемпионате выиграл 3 матча подряд. Ранее хозяева обыграли «Ренн», «Лион» и «Гавр». После этой серии они набрали 28 очков.

ПСЖ на неделе разгромил «Штутгарт» 4:1 в Лиге чемпионов, благодаря чему он гарантировал себе место в стыковом раунде турнира. Беспроигрышная серия команды Луиса Энрике продолжается с 30 ноября. В чемпионате последним результатом стала ничья 1:1 с «Реймсом». В турнирной таблице Лиги 1 «парижане» уверенно лидируют с 47 баллами.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз, выбранный коэффициент составляет 2.05.

предложили свой прогноз, выбранный коэффициент составляет 2.05. Букмекеры ожидаемо ставят на ПСЖ: 1.42 на гостей, 7.40 на хозяев, 5.20 на ничью.

Прогноз ИИ: ПСЖ разгромит соперника со счетом 5:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брест» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

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