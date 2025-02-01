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    Отберет ли «Брест» очки у ПСЖ?

    «Брест» — ПСЖ. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 1 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — ПСЖ
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    Усман Дембеле
    1 февраля в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и ПСЖ. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Февраля 2025 года

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •  Брест 19:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится в верхней половине таблицы на восьмой позиции.

    «Брест» набрал 28 баллов и лишь на два очка отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на пять пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Брест — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на своем поле потерпел разгром от «Реала» (0:3).

    Ранее в 19-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в чужих стенах уже одержал победу над «Гавром» с минимальным результатом 1:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Айдара, Амави, Мартен и Локо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брест» дважды проиграл при одной победе.

    Очевидно, что это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах даже на ничью, даже на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

    Людовик Ажорк — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

    ПСЖ

    Турнирное положение: «Пари Сен-Жермен» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится на самом верху турнирной таблицы.

    ПСЖ набрал 47 очков и занимает первую позицию, опережая «Марсель» — своего ближайшего преследователя — аж на 10 баллов.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного тура Лиги чемпионов парижский клуб на чужом поле разгромно обыграл «Штутгарт» (4:1).

    Перед этим в 19-м туре французского чемпионата коллектив в домашних стенах неожиданно потерял очки, сыграв вничью с командой из нижней половины таблицы «Реймсом» (1:1).

    Не сыграют: травмирован — Мбайе, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ выиграл девять раз при одной ничьей.

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    Очевидно, что это говорит о великолепной форме гостей, что сулит им отличные шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, тем более что соперник в последнее время переживает некоторый спад.

    Брадли Баркола и Усман Дембеле — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Бреста» забивала только одна команда

    • в четырех из шести последних матчей «Брест» не проиграл

    • в четырех из пяти последних матчей ПСЖ забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.80, победа «Бреста» — в 6.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках они выиграли.

    Между тем, в своем последнем матче хозяева проиграли, тогда как они и соперник также забивали больше 2,5 голов.

    Ставка: ПСЖ победит и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35.

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    «Брест» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.02.2025. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Брест» очки у ПСЖ?
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