Брест
ПСЖ
«Брест»
Турнирное положение: «Брест» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится в верхней половине таблицы на восьмой позиции.
«Брест» набрал 28 баллов и лишь на два очка отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на пять пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Брест — ПСЖ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на своем поле потерпел разгром от «Реала» (0:3).
Ранее в 19-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в чужих стенах уже одержал победу над «Гавром» с минимальным результатом 1:0.
Не сыграют: травмированы — Айдара, Амави, Мартен и Локо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брест» дважды проиграл при одной победе.
Очевидно, что это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах даже на ничью, даже на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.
Людовик Ажорк — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.
ПСЖ
Турнирное положение: «Пари Сен-Жермен» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится на самом верху турнирной таблицы.
ПСЖ набрал 47 очков и занимает первую позицию, опережая «Марсель» — своего ближайшего преследователя — аж на 10 баллов.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного тура Лиги чемпионов парижский клуб на чужом поле разгромно обыграл «Штутгарт» (4:1).
Перед этим в 19-м туре французского чемпионата коллектив в домашних стенах неожиданно потерял очки, сыграв вничью с командой из нижней половины таблицы «Реймсом» (1:1).
Не сыграют: травмирован — Мбайе, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ выиграл девять раз при одной ничьей.
Очевидно, что это говорит о великолепной форме гостей, что сулит им отличные шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, тем более что соперник в последнее время переживает некоторый спад.
Брадли Баркола и Усман Дембеле — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Бреста» забивала только одна команда
- в четырех из шести последних матчей «Брест» не проиграл
- в четырех из пяти последних матчей ПСЖ забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.80, победа «Бреста» — в 6.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках они выиграли.
Между тем, в своем последнем матче хозяева проиграли, тогда как они и соперник также забивали больше 2,5 голов.
Ставка: ПСЖ победит и тотал больше 2,5 голов за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35.