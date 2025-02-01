1 февраля в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и ПСЖ. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится в верхней половине таблицы на восьмой позиции.

«Брест» набрал 28 баллов и лишь на два очка отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на пять пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на своем поле потерпел разгром от «Реала» (0:3).

Ранее в 19-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в чужих стенах уже одержал победу над «Гавром» с минимальным результатом 1:0.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Айдара, Амави, Мартен и Локо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брест» дважды проиграл при одной победе.

Очевидно, что это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах даже на ничью, даже на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Людовик Ажорк — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

ПСЖ

Турнирное положение: «Пари Сен-Жермен» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится на самом верху турнирной таблицы.

ПСЖ набрал 47 очков и занимает первую позицию, опережая «Марсель» — своего ближайшего преследователя — аж на 10 баллов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного тура Лиги чемпионов парижский клуб на чужом поле разгромно обыграл «Штутгарт» (4:1).

Перед этим в 19-м туре французского чемпионата коллектив в домашних стенах неожиданно потерял очки, сыграв вничью с командой из нижней половины таблицы «Реймсом» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Мбайе, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ выиграл девять раз при одной ничьей.

Очевидно, что это говорит о великолепной форме гостей, что сулит им отличные шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, тем более что соперник в последнее время переживает некоторый спад.

Брадли Баркола и Усман Дембеле — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Бреста» забивала только одна команда

в четырех из шести последних матчей «Брест» не проиграл

в четырех из пяти последних матчей ПСЖ забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.80, победа «Бреста» — в 6.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках они выиграли.

Между тем, в своем последнем матче хозяева проиграли, тогда как они и соперник также забивали больше 2,5 голов.

Ставка: ПСЖ победит и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35.