Мусаев: «Краснодар» пока далеко от каких‑то трансферов

Главный тренер «Краснодара»после поражения от «Спартака» (2:3) в Зимнем Кубке РПЛ рассказал о трансферных планах клуба.

«Пока мы далеко от каких‑то трансферов. Руководство здесь, мы общаемся, но пока у меня нет никакой информации.

Возможно, "Краснодар" зайдет в весеннюю часть сезона с теми же футболистами.

У нас хорошие футболисты, и всегда каждый тренер хочет пару игроков добавить для конкуренции и глубины состава.

Будут трансферы — будет хорошо. Нет — будем разбираться с теми, кто есть. На сегодняшний момент трансферов не случится, но, возможно, завтра придет генеральный директор и скажет, что мы на финальной стадии, есть хороший игрок, и сейчас будем брать.

Знаю, что работа ведется, но пока нет ничего конкретного.

Позиция? Не отказались бы от вингера, и центральный защитник тоже нужен был бы четвертый», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.