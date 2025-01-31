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    Мусаев: «Краснодар» пока далеко от каких‑то трансферов

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Спартака» (2:3) в Зимнем Кубке РПЛ рассказал о трансферных планах клуба.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Пока мы далеко от каких‑то трансферов. Руководство здесь, мы общаемся, но пока у меня нет никакой информации.

    Возможно, "Краснодар" зайдет в весеннюю часть сезона с теми же футболистами.

    У нас хорошие футболисты, и всегда каждый тренер хочет пару игроков добавить для конкуренции и глубины состава.

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    • Будут трансферы — будет хорошо. Нет — будем разбираться с теми, кто есть. На сегодняшний момент трансферов не случится, но, возможно, завтра придет генеральный директор и скажет, что мы на финальной стадии, есть хороший игрок, и сейчас будем брать.

    Знаю, что работа ведется, но пока нет ничего конкретного.

    Позиция? Не отказались бы от вингера, и центральный защитник тоже нужен был бы четвертый», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

    «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.

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