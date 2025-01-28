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    Мусаев о возвращении в «Краснодар»: Это было тяжелое решение, но я принял его

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признался, что сомневался по поводу возвращения в команду.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    Мусаев возглавил «Краснодар» в марте 2024 года после увольнения серба Владимира Ивича.

    «Когда у тебя нет сборов, ты приходишь по ходу сезона, команда идет на втором месте и есть шанс на чемпионство, времени катастрофически мало. Я понимал, что хочу вернуться в "Краснодар" — это мой дом. Возможно, другого предложения у меня не будет. Это было тяжелое решение, но я принял его. Когда мы начинали, нужно было менять схему и тренировочный процесс, это было тяжело.

    Сейчас я вижу, что многие моменты начали меняться в этом сезоне. Например, когда "Краснодар" забивает гол, раньше команда переходила играть в оборону. Я же всегда просил: "Когда забили, идем за вторым, за третьим". Очень важно играть с позиции силы. Мы увидели это осенью. Мы забивали, не останавливались в матчах с "Зенитом", "Спартаком" и "Локомотивом". Мы шли вперед, не переходили в оборону. Много стали играть от себя.

    В игре на Суперкубок с "Зенитом" не получилось с высоким прессингом, но мы не отошли от этого. В Краснодаре не дали им дышать, мы их высоко встречали и играли рискованно. Тот риск тоже добавил сил и уверенности. Мы поняли, что играли от себя.

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    • Все эти моменты стали меняться со времени. Это было сложно, но я рад. Это огромный опыт, ни с чем не сравнимые эмоции. Да, мы хотели выиграть чемпионство, оно было близко, но ребята и тренеры отдали все силы. К сожалению, чуть‑чуть совсем не хватило», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

    «Краснодар» занимает первое место в таблице РПЛ после 18 туров, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.

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