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    Лидер «Аталанты» пропустит матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов

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    Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман не сыграет в предстоящем матче с «Барселоной» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов.

    Адемола Лукман
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    Адемола Лукман

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, нигерийский футболист получил повреждение колена.

    Ожидается, что Лукман пропустит не только встречу с «Барселоной», но и как минимум несколько ближайших матчей «Аталанты» в итальянской Серии А.

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    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Матч «Барселона» — «Аталанта» пройдет 29 января, начало — в 23:00 мск.

    «Аталанта» занимает седьмое место в общей таблице Лиги чемпионов после семи туров.

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