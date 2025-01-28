Лидер «Аталанты» пропустит матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов

Нападающий «Аталанты»не сыграет в предстоящем матче с «Барселоной» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, нигерийский футболист получил повреждение колена.

Ожидается, что Лукман пропустит не только встречу с «Барселоной», но и как минимум несколько ближайших матчей «Аталанты» в итальянской Серии А.

В текущем сезоне Лукман провел за «Аталанту» 27 матчей, забил 14 мячей и сделал семь результативных передач.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Матч «Барселона» — «Аталанта» пройдет 29 января, начало — в 23:00 мск.

«Аталанта» занимает седьмое место в общей таблице Лиги чемпионов после семи туров.