Лидер «Аталанты» пропустит матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов

Адемола Лукман Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, нигерийский футболист получил повреждение колена.
Ожидается, что Лукман пропустит не только встречу с «Барселоной», но и как минимум несколько ближайших матчей «Аталанты» в итальянской Серии А.
В текущем сезоне Лукман провел за «Аталанту» 27 матчей, забил 14 мячей и сделал семь результативных передач.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Матч «Барселона» — «Аталанта» пройдет 29 января, начало — в 23:00 мск.
«Аталанта» занимает седьмое место в общей таблице Лиги чемпионов после семи туров.