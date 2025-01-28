Неделя на побег. Нкунку, Рашфорд и еще восемь изгоев АПЛ, которым надо успеть сменить клуб

Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»)

Жесткий ответ Рубена Аморима на тот же старый вопрос — что делать с Рашфордом, возможно, только что разжег огонь в глазах людей из «Манчестер Юнайтед», ответственных за поиск нового клуба для нежеланного форварда.

Чем ближе мы приближаемся к дедлайну, тем глупее становится решение Рашфорда публично объявить о своем желании «нового вызова».

После того, как Кайл Уокер обошел его в борьбе за трансфер в «Милан», и когда «Барселоне» нужно избавиться от игроков, которые не хотят уходить, чтобы подписать его в аренду, Рашфорд сталкивается с перспективой шести месяцев вне футбола в свои предполагаемые «лучшие годы», пережив позор своего ГРОМКОГО объявления, встреченного лишь пожатием плеч со стороны подавляющего большинства клубов, имеющих возможность и влияние, чтобы подписать его, и вялыми попытками нескольких из них, которые посмотрели на первое препятствие в переговорах и подумали: «К черту это».

Кристофер Нкунку («Челси»)

Кристофер Нкунку globallookpress.com

Выражение лица Нкунку, когда он играет за «Челси» не столько отражает разочарование или гнев — обе эти эмоции вполне разумны, когда ты начал в старте всего три игры Премьер-лиги в этом сезоне — но полное и абсолютное безразличие, которое гораздо труднее переварить.

«Челси», по-видимому, «соблазнились» предложением в 70 млн фунтов от «Манчестер Юнайтед» или кого-то еще, и мы уверены, что они, черт возьми, согласились бы, учитывая, что Нкунку сыграл 43 матча с момента подписания контракта за 52 млн фунтов 18 месяцев назад.

Он мог бы быть блестящим игроком для «Юнайтед» в любой из этих двух ролей перевернутого форварда, но тогда мы бы определенно могли бы сказать то же самое об Алехандро Гарначо, если бы его связывали с переходом на «Олд Траффорд», а не с уходом оттуда.

Джеймс Макати («Манчестер Сити»)

Джеймс Макати globallookpress.com

Вряд ли это были приятные эмоции, когда менее чем через две недели после того, как он оформил хет-трик против «Солфорд Сити», а его тренер назвал Макати «особым талантом», Джеймсу пришлось вместе с партнерами по «Манчестер Сити» приветствовать новичка стоимостью 63 млн фунтов в раздевалке в качестве прямого конкурента его и без того удручающе ограниченному игровому времени.

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Леверкузенский «Байер» почувствовал возможность подписать его и, как сообщается, получил отказ от «Сити» по приказу Гвардиолы, но Макати не одинок в неудачных попытках найти путь к постоянному месту в стартовом составе в команде, которая почти не выпускала его на поле, даже когда показывала худшую игру за более чем десятилетие. Возможно, для Макати настало время для ультиматума в стиле Коула Палмера.

Каземиро («Манчестер Юнайтед»)

Мы здесь все идеалисты, но мы также не настолько наивны, чтобы думать, что человек, приносящий домой 350 000 фунтов стерлингов в неделю, который прошел свой пик как минимум два года назад, будет готов понести финансовые потери ради любви к футболу, поэтому его включение в список в основном основано на предположении, что он ждет, когда на его телефоне на следующей неделе появится код Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду, как сообщается, «настаивает» на том, чтобы его бывший партнер по мадридскому «Реале» присоединился к нему в «Аль-Насре», подписав свой собственный экстраординарный новый контракт, при этом прогнозируемая зарплата Каземиро немного ниже абсурдных 3,8 млн евро в неделю Роналду, но все равно значительно выше его текущего пакета.

Александр Зинченко («Арсенал»)

Александр Зинченко globallookpress.com

За последние шесть месяцев Зинченко наблюдал, как «Арсенал» потратил 34 млн фунтов стерлингов на левого защитника, ускоренно провел еще одного выпускника академии в команду и нашел третьего вечно измотанного соперника на его позицию, чтобы гарантировать, что он будет играть в футбол как можно меньше.

Если все трое — Майлз Льюис-Скелли, Риккардо Калафьори и Киран Тирни, — не стали последней каплей для Зинченко, наблюдавшего за игрой со скамейки запасных, то мы искренне впечатлены глубиной стыда, с которой он готов смириться.

По слухам, «Атлетико Мадрид» заинтересован в украинском игроке, и это гораздо менее удивительно, чем явная неприязнь Микеля Артеты к довольно приличному футболисту.

Тимо Вернер («Тоттенхэм»)

Тимо Вернер globallookpress.com

Неудивительно, что после того, как Эндж Постекоглу открыто отчитал его за «неприемлемое» выступление за «Тоттенхэм» против «Рейнджерс» в декабре, Вернер нацелился на уход, особенно учитывая, что его тренер, нарушил свое обещание, данное неделей ранее, не выносить критику, — и это лишь один из нескольких примеров того, как он теряет хватку в этом сезоне. Также вряд ли шокирует то, что Вернера связывают с возвращением в клуб консорциума по производству газированных напитков.

Однако стоит отметить, что его акции упали до такой степени, что он не ведет переговоры с лучшим из клубов Red Bull или даже со вторым лучшим, а может быть, и с третьим? Менее чем через четыре года после выхода в стартовом составе и победы в финальном матче Лиги чемпионов, в возрасте 28 лет Вернер ведет переговоры о подписании контракта с «Нью-Йорк Ред Буллз», весь состав которых стоит почти ровно половину того, что «Челси» заплатил «РБ Лейпцигу» за подписание Вернера в 2020 году.

Эван Фергюсон («Брайтон»)

Эван Фергюсон globallookpress.com

Никакое количество времени на скамейке запасных «Брайтона» не развеет наше мнение о том, что Фергюсон — ответ на проблему нападающих любой команды Премьер-лиги. Так же, как и «МЮ», когда они якобы готовили предложение в размере 100 млн фунтов стерлингов два года назад, мы были (и остаемся) полностью убеждены на основании тогдашней (и нынешней) голевой статистики, что этот парень — Эрлинг Холанн, но лучше.

Роберто Де Дзерби ошибался, как и Фабиан Хурцелер, и пока мы пишем эти тексты, любой другой так называемый тренер в будущем, который не признает Фергюсона вторым пришествием Кристиана Вьери, тоже ошибается.

Грэм Поттер подарил Фергюсону дебют в «Брайтоне», и мы были бы рады увидеть его в «Вест Хэме», так же как мы уверены, что каждый болельщик был бы рад увидеть его игру за свой клуб, если только, как вышеупомянутые тренеры, они не привыкли ошибаться.

Карни Чуквуэмека («Челси»)

Карни Чуквуэмека globallookpress.com

Предлагаемый уход Кирнана Дьюсбери-Холла более актуален, поскольку он является игроком Энцо Марески, который уже собирается уйти, но потребность Чуквуэмеке сменить клуб больше.

21-летний игрок сыграл всего 130 минут за весь сезон по сравнению с 934 минутами Дьюсбери-Холла. Мареска сказал, что хотел бы, чтобы Чуквуэмека ушел в аренду летом, поскольку он хотел, чтобы он «сыграл 30-35 игр», что имеет смысл, но даже не включать его в состав на матчи Премьер-лиги, несмотря на травмы в полузащите и то, что казалось случайному или экспертному наблюдателю достойной игрой, когда он еще играл за «Челси», вообще не имеет смысла. Тренеру явно что-то не нравится — или, скорее, многое — в нем.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Считается, что «Ювентус» заинтересован, уже завершив подписание Ренату Вейги в аренду, в то время как «Вест Хэм» также в деле.

Бен Чилвелл («Челси»)

Бен Чилвелл globallookpress.com

Мы начинаем подозревать, что у Чилвелла, должно быть, есть какая-то глубокая, темная тайна, о которой мы не знаем, или он совершил что-то ужасное в прошлой жизни, потому что мы были уверены, что, будучи капитаном команды лавочников «Челси» в течение половины сезона, ему придется отбиваться от предложений, как только откроется январское трансферное окно.

До сих пор было очень тихо, возможно, из-за обоснованных опасений ранее заинтересованных сторон по поводу его физической формы и того, действительно ли он все еще хорош в футболе. «Вест Хэм» и «Эвертон» — очень предсказуемые претенденты, которых в настоящее время связывают с парнем, который с одинаковой вероятностью может проявить себя как лучший вариант для Томаса Тухеля в команду на чемпионат мира, так и не выйдя в стартовом составе ни на одну игру Премьер-лиги в этом сезоне.

Якуб Кивёр («Арсенал»)

Якуб Кивёр globallookpress.com

Кивёр играет в футбол в этом сезоне больше, чем он или кто-либо другой ожидал, и это все еще составляет всего 821 минуту, и это именно то, почему ему нужно покинуть клуб.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсеналу» пришлось иметь дело с серьезными травмами Бена Уайта и Калафьори, и все же Кивёр начал в старте только две игры Премьер-лиги. Он стал жертвой неудачного прихода в клуб в начале великой одержимости Артеты подписанием защитников, а с тех пор его место заняли Юрриен Тимбер и Калафьори.