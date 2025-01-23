Медведев: Это был персональный выбор Клаудиньо

Председатель правления футбольного клубаподробно рассказал о переходе

«Что касается его перехода в "Аль‑Садд", то ситуация отличается от того мнения, которое высказала президент "Палмейраса" госпожа Лейла Перейра.

Мы, кстати, лично знакомы с госпожой Перейрой. И именно с ней согласовывали год назад переход в "Зенит" Артура. Но реальная картина сейчас все же была другой.

Да, мы обменивались контрактной документацией, но с оговоркой, что она не имеет юридической силы. По той простой причине, что к Клаудиньо был проявлен серьезный интерес со стороны еще двух клубов, включая "Аль‑Садд". В такой ситуации всегда и везде окончательное решение принимает сам игрок. Это не хоккей, где клубы договорились, после чего дали игроку билет, и он поехал. В футболе все организовано иначе.

При этом для "Зенита" предложения этих трех клубов по Клаудиньо были примерно одинаковыми. От "Аль‑Садда" оно оказалось лучше, но когда дело дошло до принятия решения, я лично сказал Клаудиньо, что это его персональный выбор. То есть возможность решить, где продолжать карьеру, была ему предоставлена. В том числе с учетом уважения, которое у нас есть к футболисту.

Я не знаю, какие у него были контакты с "Палмейрасом" или с другим бразильским клубом. Но ясно и то, что игрок, которому исполняется 28 лет, обязан думать о своем будущем с точки зрения финансового обеспечения семьи. Только идеалисты могут говорить, что самое главное — это футбол. Да, он очень важен, однако в данном случае футболист — это профессия. В течение короткого отрезка жизни. Тем более для атакующего полузащитника — его век гораздо короче, чем у вратаря или защитника. Такие уникумы, как Ибрагимович или Криштиану Роналду, вообще один на миллион.

Поэтому игрок Клаудиньо сделал свой выбор. Думаю, он о нем не пожалеет. Причем не только с точки зрения финансовых условий, но и с точки зрения футбол», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне бразильский полузащитник провел за «сине-бело-голубых» 16 матчей в рамках российской Премьер-лиги и отметился 5-ю результативными передачами.