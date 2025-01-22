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    Луис ЭнрикеКороль Америки. «Зенит» усилил атакующие порядки Луисом Энрике
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    Бразильский журналист: Мы обеспокоены переездом Луиса Энрике в Россию

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    Бразильский журналист и телевизионный эксперт Наполеао де Алмейда прокомментировал переход нападающего Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    Сообщалось, что «Зенит» заплатил бразильскому «Ботафого» за Луиса Энрике больше 30 миллионов евро.

    «Луис Энрике — потрясающий игрок! Большая часть успеха "Ботафого" в 2024 году стала результатом его таланта. Этот парень провел короткий этап в Европе, в "Бетисе", но тогда он был еще очень молод.

    Сейчас Энрике повзрослел, и его стали вызывать в сборную Бразилии. Думаю, он будет в отличной форме в Санкт-Петербурге.

    Станет ли Энрике вторым Халком или Малкомом? Халк был легендой в "Зените", и даже Малком провел там отличные годы. Чем-то Луис похож на них, но он точно не такой плеймейкер как эти двое.

    Мы в Бразилии немного обеспокоены этим трансфером, потому что думаем, что санкции, не позволяющие российским клубам играть в ЛЧ, могут заставить Луиса исчезнуть с радаров мирового футбола. "Зенит", конечно, отличный клуб, и многие бразильцы добились там успеха. Но в эти дни с санкциями и этими прошлыми поражениями "Зенита" в ЛЧ никакой уверенности нет. Знаю, что деньги могут убедить кого угодно работать в любом месте, но Луис молод, талантлив и не будет играть в ЛЧ, где выступают все звезды мирового футбола — это предубеждение и может быть на самым хорошим исходом.

  • Король Америки. «Зенит» усилил атакующие порядки Луисом Энрике
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    • Будут ли его вызывать в сборную Бразилии? Сложно сказать, что будет дальше. У Бразилии сейчас трудные времена. Мы ищем замену Неймару, пытаемся создать настоящую команду. У Винисиуса и Родриго наверняка есть свое место, но у Луиса были большие матчи в последних матчах за сборную. Сейчас у нас нет РПЛ на бразильском телевидении. Но при этом у нас в Бразилии показывают Первую лигу. И не спрашивайте меня почему», — сказал Алмейда, слова которого приводит Sport24.

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