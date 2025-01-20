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    Мостовой: 35 млн евро за Луиса Энрике — это бешеные деньги и однозначная переплата

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    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что «Зенит» заплатит больше 30 миллионов евро за нападающего «Ботафого» Луиса Энрике.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Мы не знаем, какой Энрике футболист. Но если за него просят такую огромную сумму, значит, за ним следят и многие его хотят.

    Но в сегодняшних реалиях российского чемпионата € 35 млн — это бешеные деньги и однозначная переплата. Такие деньги за футболиста — это уровень трансферов топ-5 лиг Европы.

    Завышенные ожидания и давление будет не только на игрока, но и на "Зенит". Не будем забывать, что "Зенит" может купить 10 игроков, а потом пятерых продать.

    Еще вопрос в том, что делать с таким количеством футболистов из группы атаки», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

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