Мостовой: 35 млн евро за Луиса Энрике — это бешеные деньги и однозначная переплата

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал информацию о том, что заплатит больше 30 миллионов евро за нападающего «Ботафого»

«Мы не знаем, какой Энрике футболист. Но если за него просят такую огромную сумму, значит, за ним следят и многие его хотят.

Но в сегодняшних реалиях российского чемпионата € 35 млн — это бешеные деньги и однозначная переплата. Такие деньги за футболиста — это уровень трансферов топ-5 лиг Европы.

Завышенные ожидания и давление будет не только на игрока, но и на "Зенит". Не будем забывать, что "Зенит" может купить 10 игроков, а потом пятерых продать.

Еще вопрос в том, что делать с таким количеством футболистов из группы атаки», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Transfermark оценивает рыночную стоимость Луиса Энрике в 22 миллиона евро.