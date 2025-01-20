Мостовой: 35 млн евро за Луиса Энрике — это бешеные деньги и однозначная переплата

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
«Мы не знаем, какой Энрике футболист. Но если за него просят такую огромную сумму, значит, за ним следят и многие его хотят.
Но в сегодняшних реалиях российского чемпионата € 35 млн — это бешеные деньги и однозначная переплата. Такие деньги за футболиста — это уровень трансферов топ-5 лиг Европы.
Завышенные ожидания и давление будет не только на игрока, но и на "Зенит". Не будем забывать, что "Зенит" может купить 10 игроков, а потом пятерых продать.
Еще вопрос в том, что делать с таким количеством футболистов из группы атаки», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
Transfermark оценивает рыночную стоимость Луиса Энрике в 22 миллиона евро.