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    «Зенит» заключит контракт с Энрике по схеме «4+1»

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    «Зенит» заключит контракт с 24-летним нападающим Луисом Энрике, который перейдет из «Ботафого», по схеме «4+1».

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    19 января футболист прибыл в Доху, где питерцы проводят зимние сборы, для прохождения медосмотра и подписания соглашения с сине-бело-голубыми.

    Как сообщает «СЭ», «Зенит» заплатит за Энрике 30 миллионов евро, к которым в будущем может добавиться еще 2 миллиона — в виде бонусов за достижения футболиста в составе питерцев.

    В бразильский клуб этой зимой перейдет нападающий сине-бело-голубых Артур, а летом 2025-го — полузащитник Вендел.

    Энрике является чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес 2024 года.

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