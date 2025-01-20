«Зенит» заключит контракт с Энрике по схеме «4+1»

«Зенит» заключит контракт с 24-летним нападающим Луисом Энрике, который перейдет из «Ботафого», по схеме «4+1».

19 января футболист прибыл в Доху, где питерцы проводят зимние сборы, для прохождения медосмотра и подписания соглашения с сине-бело-голубыми.

Как сообщает «СЭ», «Зенит» заплатит за Энрике 30 миллионов евро, к которым в будущем может добавиться еще 2 миллиона — в виде бонусов за достижения футболиста в составе питерцев.

В бразильский клуб этой зимой перейдет нападающий сине-бело-голубых Артур, а летом 2025-го — полузащитник Вендел.

Энрике является чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес 2024 года.