«Реймс» проиграл последние два поединка. Хозяева уступили 1:3 «Сент-Этьену», после чего со счетом 2:4 на своем поле они проиграли «Ницце». Если взять более длинный отрезок, то статистика покажет, что «Реймсу» удалось выиграть только один из пяти последних матчей сезона.
«Монако» тоже не блещет результатами. У «монегасков» такая же статистика в пяти последних выступлениях. Победу гости одержали в прошлом раунде Кубка, одолев 4:1 «Сен-Жин». При этом «Монако» дважды уступил ПСЖ и сыграл вничью 2:2 с «Нантом».
Прогнозы и ставки
Команды встречались 14 декабря в рамках Лиги 1. В том матче сильнейшего они не выявили. Игра завершилась нулевой ничьей.
- Букмекеры дают 3.70 и 1.90 на победу одной и другой команды в основное время. На выход в следующий раунд котировки составляют 2.45 и 1.55.
- Эксперты LiveSport.Ru ожидают от «Монако» сильной игры, при этом на высокую результативность они не рассчитывают. Свои ставки они представили в прогнозе.
- ИИ считает, что матч закончится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Кубка Франции «Реймс» — «Монако» смотрите на сайте LiveCup.Run.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету