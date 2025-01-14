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    «Реймс» — «Монако» смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Реймс Монако
    В матче 1/16 финала Кубка Франции сразятся «Реймс» и «Монако». Команды сыграют 14 января на «Огюст Делон». Начало игры в 22:45 мск.

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    «Реймс» проиграл последние два поединка. Хозяева уступили 1:3 «Сент-Этьену», после чего со счетом 2:4 на своем поле они проиграли «Ницце». Если взять более длинный отрезок, то статистика покажет, что «Реймсу» удалось выиграть только один из пяти последних матчей сезона.

    «Монако» тоже не блещет результатами. У «монегасков» такая же статистика в пяти последних выступлениях. Победу гости одержали в прошлом раунде Кубка, одолев 4:1 «Сен-Жин». При этом «Монако» дважды уступил ПСЖ и сыграл вничью 2:2 с «Нантом».

    Прогнозы и ставки

    Команды встречались 14 декабря в рамках Лиги 1. В том матче сильнейшего они не выявили. Игра завершилась нулевой ничьей.

    • Букмекеры дают 3.70 и 1.90 на победу одной и другой команды в основное время. На выход в следующий раунд котировки составляют 2.45 и 1.55.

    • Эксперты LiveSport.Ru ожидают от «Монако» сильной игры, при этом на высокую результативность они не рассчитывают. Свои ставки они представили в прогнозе.

    • ИИ считает, что матч закончится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Кубка Франции «Реймс» — «Монако» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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