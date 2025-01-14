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    Команда Головина одолеет «Реймс»

    «Реймс» — «Монако». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 14 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Монако»
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    Александр Головин
    14 января в 1/16 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Монако». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 14 Января 2025 года

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 22:45 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Красно-белые» в нынешнем сезоне явно не блещут. На текущий момент они расположились на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Реймс» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 25 раз.

    Реймс — Монако: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» дома уступили «Ницце» (2:4).

    А вот до того команда уступила нестабильному «Сент-Этьену» (1:3). При этом поединок со скромным «Мютцигом» завершился викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Реймс» забил 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Красно-белые» проиграли в двух своих последних поединках. В этих матчах команда пропустила 7 мячей.

    Матчи с «Монако» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Реймс» победил и уступил по 2 раза.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-белым» пора прерывать свой двухматчевый пораженческий сериал.

    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски нынче сражаются за зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Монако» настрелял 38 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 18 раз в 17 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Монегаски не сумели переиграть «Нант» (2:2).

    До того команда минимально уступила ПСЖ в Суперкубке Франции. А вот поединок с «Сен-Женом» завершился победой (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Монако» проводит не столь продуктивный отрезок. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Монако» в среднем пропускает фактически гол за матч. Зато отставание от второго места составляет 5 очков.

    Монегаски нынче пребывают не в самых лучших кондициях. Да и насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Монегаски намерены побороться за Кубок Франции.

    Статистика для ставок

    • «Монако» не обыгрывает «Реймс» уже почти полтора года

    • «Реймс» в среднем пропускает более одного мяча за матч

    • «Монако» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 2.02.

    Прогноз: «Монако» явно сильнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

    Монегаски явно поднатореют в плане реализации, да и соперник пропускает многовато.

    Ставка: Победа «Монако» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.02

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    «Реймс» — «Монако»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 14.01.2025. Прогнозы на футбол. Команда Головина одолеет «Реймс»
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