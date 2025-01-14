14 января в 1/16 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Монако». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реймс»

Турнирное положение: «Красно-белые» в нынешнем сезоне явно не блещут. На текущий момент они расположились на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Реймс» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 25 раз.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» дома уступили «Ницце» (2:4).

А вот до того команда уступила нестабильному «Сент-Этьену» (1:3). При этом поединок со скромным «Мютцигом» завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Реймс» забил 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красно-белые» проиграли в двух своих последних поединках. В этих матчах команда пропустила 7 мячей.

Матчи с «Монако» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Реймс» победил и уступил по 2 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-белым» пора прерывать свой двухматчевый пораженческий сериал.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски нынче сражаются за зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Монако» настрелял 38 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 18 раз в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Монегаски не сумели переиграть «Нант» (2:2).

До того команда минимально уступила ПСЖ в Суперкубке Франции. А вот поединок с «Сен-Женом» завершился победой (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Монако» проводит не столь продуктивный отрезок. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

При этом «Монако» в среднем пропускает фактически гол за матч. Зато отставание от второго места составляет 5 очков.

Монегаски нынче пребывают не в самых лучших кондициях. Да и насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Монегаски намерены побороться за Кубок Франции.

Статистика для ставок

«Монако» не обыгрывает «Реймс» уже почти полтора года

«Реймс» в среднем пропускает более одного мяча за матч

«Монако» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 2.02.

Прогноз: «Монако» явно сильнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

Монегаски явно поднатореют в плане реализации, да и соперник пропускает многовато.

Ставка: Победа «Монако» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.02