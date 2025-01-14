Реймс
Монако
«Реймс»
Турнирное положение: «Красно-белые» в нынешнем сезоне явно не блещут. На текущий момент они расположились на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Реймс» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 25 раз.
Реймс — Монако: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» дома уступили «Ницце» (2:4).
А вот до того команда уступила нестабильному «Сент-Этьену» (1:3). При этом поединок со скромным «Мютцигом» завершился викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Реймс» забил 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красно-белые» проиграли в двух своих последних поединках. В этих матчах команда пропустила 7 мячей.
Матчи с «Монако» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Реймс» победил и уступил по 2 раза.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-белым» пора прерывать свой двухматчевый пораженческий сериал.
«Монако»
Турнирное положение: Монегаски нынче сражаются за зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.
Причем «Монако» настрелял 38 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 18 раз в 17 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Монегаски не сумели переиграть «Нант» (2:2).
До того команда минимально уступила ПСЖ в Суперкубке Франции. А вот поединок с «Сен-Женом» завершился победой (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Монако» проводит не столь продуктивный отрезок. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.
При этом «Монако» в среднем пропускает фактически гол за матч. Зато отставание от второго места составляет 5 очков.
Монегаски нынче пребывают не в самых лучших кондициях. Да и насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Монегаски намерены побороться за Кубок Франции.
Статистика для ставок
- «Монако» не обыгрывает «Реймс» уже почти полтора года
- «Реймс» в среднем пропускает более одного мяча за матч
- «Монако» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 2.02.
- 3.55Реал Сосьедад — Вильярреал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.90Монца — Фиорентина: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.50Фаренсе — Бенфика: прогноз и ставкаЗавтра в 23:15
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Прогноз: «Монако» явно сильнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.
Монегаски явно поднатореют в плане реализации, да и соперник пропускает многовато.
Ставка: Победа «Монако» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.02