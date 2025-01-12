Галактионов назвал причины неудач «Локомотива» в концовке первой части сезона РПЛ

Главный тренервысказался о результатах команды в концовке 1-й части нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

«Есть комплекс причин — ограниченная обойма футболистов. Мы понимаем ряд факторов, которые произошли. Они не для широкого круга общественности. Мы сделали коррективы. Если возникает такая ситуация, надо на неё реагировать. Что бы и сделали.

Матч в Краснодаре показал, что на отрезок из неудовлетворительных результатов, мы отреагировали. Команда ушла на перерыв с высоко поднятой головой. У нас есть все основания думать о том, чтобы двигаться вперед», — передает слова Галактионова Чемпионат.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Локомотив» занимает 5-е место в таблице с 35-ю очками в активе.