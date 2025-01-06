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    Ловчев рассказал, почему «Спартак» не станет чемпионом РПЛ в этом сезоне

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    Бывший футболиста «Спартака» Евгений Ловчев считает, что красно-белые в этом сезоне не смогут стать чемпионами российской Премьер-лиги.

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    «Если сегодня говорить, будет ли "Спартак" чемпионом в этом сезоне, то нет, не будет. Все-таки "Зенит" сильнее.

    Не хватает в защите, да и надо выигрывать на классе, а его пока нет. Есть только индивидуальные успехи.

    Заметьте, ЦСКА, "Локомотив", "Краснодар" они обыграли. С ними легче, они играют в футбол. А с теми, кто в футбол играть не дают, например, "Динамо" Махачкала, "Факел", "Спартак" справиться не может, потому что не знает как», — приводит слова Ловчева «Р-Спорт».

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