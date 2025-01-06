Ловчев рассказал, почему «Спартак» не станет чемпионом РПЛ в этом сезоне

Бывший футболиста «Спартака»считает, что красно-белые в этом сезоне не смогут стать чемпионами российской Премьер-лиги.

«Если сегодня говорить, будет ли "Спартак" чемпионом в этом сезоне, то нет, не будет. Все-таки "Зенит" сильнее.

Не хватает в защите, да и надо выигрывать на классе, а его пока нет. Есть только индивидуальные успехи.

Заметьте, ЦСКА, "Локомотив", "Краснодар" они обыграли. С ними легче, они играют в футбол. А с теми, кто в футбол играть не дают, например, "Динамо" Махачкала, "Факел", "Спартак" справиться не может, потому что не знает как», — приводит слова Ловчева «Р-Спорт».

«Спартак» после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на два очка.