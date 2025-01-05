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    Наумов считает, что «Локомотив» в ближайшие годы не станет чемпионом

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    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о шансах «железнодорожников» на победу в российской Премьер-лиге в ближайшие годы.

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Когда "Локомотив" станет чемпионом? Думаю, что ближайшие пару‑тройку лет точно нет, а через три года — возможно. Но это от многих факторов зависит. Это зависит от того, как будет развиваться клуб. Мне нравится развитие команды, но не особо нравится развитие клуба. Не нравится, что там нет сильного руководителя. Не считаю Леонченко таковым. Там должен быть очень сильный и властный человек. Дело в том, что в России коллегиальное руководство всегда ведет к безответственности.

    Знаете почему "Динамо" много лет ничего не выигрывает? Потому что там нет индивидуального руководства. Оно коллективное. Там попечительские советы. "Локомотиву" подошел бы грамотный руководитель из большого бизнеса», — сказал Наумов «Матч ТВ».

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