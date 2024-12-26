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    «Ливерпуль» — «Лестер»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Лидер АПЛ «Ливерпуль» примет «Лестер Сити» на «Энфилд Роуд» в рамках поединка 18-го тура чемпионата Англии. Встреча команд состоится 26 декабря в 23:00 по мск.

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    «Ливерпуль» после 16 игр имеет 39 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. Команда Арне Слота показывает хорошую результативность и надежную игру в обороне, благодаря чему на данный момент она имеет такой результат. В прошлом туре «мерсисайдцы» обыграли на выезде «Тоттенхэм» 6:3. Победа стала 12-й в сезоне и позволила опередить «Челси» в борьбе за лидерство на 4 очка.

    «Лестер» продолжает свое падение. У гостей уже два поражения подряд и 9 в целом за 17 сыгранных поединков. С 14 очками команда идет на 17-й позиции, всего в двух баллах от зоны вылета. В прошлых турах «лисы» крупно проиграли «Вулверхэмптону» (0:3) и «Ньюкаслу» (0:4).

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    Прогнозы и ставки

    Скорее всего, что «Ливерпуль» не оставит никаких шансов «лисам». В сентябре команды уже встречались. Тогда хозяева выиграли 3:1 и прошли в следующий раунд Кубка лиги.

    • Букмекеры не верят, что «Лестер» что-то сможет сделать и выставил такие коэффициенты: 1.07 на «Ливерпуль», 27.0 на «Лестер» и 12.0 на ничью.

    • Эксперты LiveSport.Ru пророчат «Ливерпулю» крупную победу. Они предложили ставку в прогнозе с коэффициентом 2.50.

    • ИИ пришел к выводу, что «Ливерпуль» должен выиграть со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Лестер» смотрите на LiveCup.Run. Там же ищите статистику к матчу, стартовые составы команд, список букмекеров и коэффициентов.

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