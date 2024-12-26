ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанат «Спартака»Возвращение интриги, взлет Батракова и судейские скандалы. Тарханов, Глушаков и Андронов подводят итоги года в РПЛ Ислам Махачев Споры Махачева с Царукяном, конфликт Колби и Джонса. Что происходит в ММА в межсезонье? Роберт ЛевандовскийЛевандовский — не только лучший бомбардир «Барселоны», но и главная проблема команды
    Все новости спорта

    Салах и компания деклассируют «лис»

    «Ливерпуль» — «Лестер». Хозяева наверняка выиграют, а на что сделать ставку 26 декабря? Ответ — в прогнозе экспертов LiveSport.Ru на АПЛ с коэффициентами 2.50 и 3.40

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Лестер Сити Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Лестер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохаммед Салах
    26 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Лестер». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2024 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 Лестер

    Лестер

  • Лестер
    •

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Мерсисайдцы уверенно несутся к чемпионской короне. На данный момент команда занимает 1 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Ливерпуль» на 4 очка опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 16 раз в 16 матчах.

    Ливерпуль — Лестер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. Мерсисайдцы в перестрелке переиграли «Тоттенхэм» (6:3).

    До того команда с трудом одолела «Саутгемптон» (2:1). При этом чуть ранее мерсисайдцы не сумели обыграть «Фулхэм» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ливерпуль» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: Мерсисайдцы по игре выглядят сильнее всех в АПЛ. Да и средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.

    Матчи против «Лестера» для команды исторически складываются весьма удачно. В 5 последних очных поединках «Ливерпуль» выиграл 5 раза.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются не терять очки на ровном месте. Да и конкуренты явно не блещут стабильностью.

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лисы» нынче борются за выживание в элите английского футбола. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Лестер» в 17 матчах отправил 21 мяч в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 37 раз.

  • Панические покупки. Чилвелл зимой перейдет в «МЮ», а Фергюсон в «Ман Сити»?
  • Пять потенциальных «панических покупок» грядущего января для клубов АПЛ
  • 22/12/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела болезненную коллизию. Дома она была разгромлена «волками» (0:3).

    До того команда разгромно уступила «Ньюкаслу» (0:4). А вот поединок с «Брайтоном» принес один зачетный балл (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лестер» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 14 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лисы» лишь на 2 очка опережают опасную зону. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Лестер» в среднем пропускает чаще двух мячей за матч. Да и в двух своих последних матчах команда уступила и не забила ни разу.

    Плюс ко всему, «Лисы» в 5 последних очных поединках уступили «Ливерпулю». А вот в трех последних очных встречах команда пропускала не менее 3 мячей от мерсисайдцев.

    Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. «Лисы» мотивированы отдалиться от опасной зоны.

    Статистика для ставок

    • «Лисы» проиграли «Ливерпулю» в 5 последних очных встречах

    • Мерсисайдцы выиграли в 2 своих последних поединках

    • «Лестер» не забивал в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 4.33.

    Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за чемпионский титул, и явно будут максимально активны в атаке.

    «Лисы» не особенно стабильны, да и мерсисайдцы явно не планируют терять очки.

    Ставка: Фора «Ливерпуля» -3.5 за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.40

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Йемен
  • Футбол
  • Сегодня в 17:25
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бахрейн — Ирак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.57
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. Салах и компания деклассируют «лис»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры