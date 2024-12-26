26 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Лестер». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Мерсисайдцы уверенно несутся к чемпионской короне. На данный момент команда занимает 1 строчку турнирной таблицы.

При этом «Ливерпуль» на 4 очка опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 16 раз в 16 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. Мерсисайдцы в перестрелке переиграли «Тоттенхэм» (6:3).

До того команда с трудом одолела «Саутгемптон» (2:1). При этом чуть ранее мерсисайдцы не сумели обыграть «Фулхэм» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ливерпуль» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: Мерсисайдцы по игре выглядят сильнее всех в АПЛ. Да и средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.

Матчи против «Лестера» для команды исторически складываются весьма удачно. В 5 последних очных поединках «Ливерпуль» выиграл 5 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются не терять очки на ровном месте. Да и конкуренты явно не блещут стабильностью.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лисы» нынче борются за выживание в элите английского футбола. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Лестер» в 17 матчах отправил 21 мяч в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 37 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела болезненную коллизию. Дома она была разгромлена «волками» (0:3).

До того команда разгромно уступила «Ньюкаслу» (0:4). А вот поединок с «Брайтоном» принес один зачетный балл (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лестер» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 14 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лисы» лишь на 2 очка опережают опасную зону. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

При этом «Лестер» в среднем пропускает чаще двух мячей за матч. Да и в двух своих последних матчах команда уступила и не забила ни разу.

Плюс ко всему, «Лисы» в 5 последних очных поединках уступили «Ливерпулю». А вот в трех последних очных встречах команда пропускала не менее 3 мячей от мерсисайдцев.

Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. «Лисы» мотивированы отдалиться от опасной зоны.

Статистика для ставок

«Лисы» проиграли «Ливерпулю» в 5 последних очных встречах

Мерсисайдцы выиграли в 2 своих последних поединках

«Лестер» не забивал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 4.33.

Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за чемпионский титул, и явно будут максимально активны в атаке.

«Лисы» не особенно стабильны, да и мерсисайдцы явно не планируют терять очки.

Ставка: Фора «Ливерпуля» -3.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.40